Cara menonton Meksiko U-17 vs Rumania U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 1 21 Nov 2026 - 10.30

Meksiko U-17 dan Rumania U-17 bertemu di Grup K Piala Dunia U-17. Kedua tim berupaya memperkuat posisi mereka di klasemen.

Meksiko menghadapi laga ini dalam tekanan. Penampilan mereka di turnamen belum konsisten, dan kekalahan telak 5-0 dari Portugal U-17 pada pertandingan terakhir membuat mereka harus mengejar ketertinggalan di grup.

Meksiko sempat menunjukkan daya juang pada awal kompetisi dengan meraih hasil imbang 2-2 melawan Argentina U-17. Hasil itu membuktikan mereka mampu bersaing di level ini meski catatan mereka naik turun.

Rumania datang dengan performa yang sangat berbeda. Mereka mencatat lima kemenangan beruntun dalam Kualifikasi Kejuaraan Eropa U-17, membangun momentum kuat menjelang pertandingan fase grup Piala Dunia ini.

Rumania tampil efektif dalam laga-laga kualifikasi tersebut, termasuk saat mengalahkan Italia U-17 dan Portugal U-17, serta hanya sekali kebobolan dalam lima pertandingan. Catatan pertahanan mereka saja sudah menunjukkan bahwa mereka merupakan ancaman.

Meksiko saat ini berada di posisi kedua Grup K, sementara Rumania menempati posisi ketiga. Pertandingan ini pun menjadi duel langsung antara dua tim yang sama-sama memiliki kepentingan.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Meksiko U-17 vs Rumania U-17, termasuk waktu kick-off, saluran TV, dan informasi live streaming.

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