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Africa Cup of Nations Qualification
team-logoMauritania
team-logoBurkina Faso
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Saksikan Mauritania vs Burkina Faso secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan laga ini di TV dan streaming?

Mauritania vs Burkina Faso
Mauritania
Burkina Faso
Africa Cup of Nations Qualification

Panduan lengkap untuk menyaksikan Mauritania vs Burkina Faso secara langsung dalam laga kualifikasi Piala Afrika hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4

Mauritania menjamu Burkina Faso dalam kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim masih mengingat pertemuan terakhir mereka menjelang laga ini.

Burkina Faso datang dengan modal positif setelah mengalahkan Mauritania 1-0 dalam pertemuan terakhir mereka di kualifikasi. Tim asuhan Amir Abdou telah menunjukkan kemampuan meraih hasil di grup, meski kekalahan 7-0 dari Argentina dalam laga persahabatan memperlihatkan jarak mereka dengan tim-tim elite dunia.

Mauritania berada di bawah tekanan setelah kekalahan itu. Tim asuhan Aritz Lopez Garai sempat membangun kepercayaan diri lewat kemenangan 3-1 atas Republik Afrika Tengah pada September, tetapi dua kekalahan beruntun sejak itu mempersulit peluang mereka lolos.

Rekor pertemuan kedua tim cukup ketat. Pertemuan-pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol, dan selisih itu kemungkinan tidak akan melebar mengingat kebutuhan kedua tim dalam laga ini.

Mauritania menempati posisi ketiga Grup F, sementara Burkina Faso berada di posisi kedua. Tiga poin dalam laga ini akan mengubah klasemen secara signifikan bagi tim mana pun yang meraihnya.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini, termasuk waktu kick-off dan pilihan streaming langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Mauritania vs Burkina Faso

Manajer

  • A. Lopez Garai

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