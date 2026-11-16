Cara menonton Mauritania vs Burkina Faso dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 14.00

Mauritania menjamu Burkina Faso dalam kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim masih mengingat pertemuan terakhir mereka menjelang laga ini.

Burkina Faso datang dengan modal positif setelah mengalahkan Mauritania 1-0 dalam pertemuan terakhir mereka di kualifikasi. Tim asuhan Amir Abdou telah menunjukkan kemampuan meraih hasil di grup, meski kekalahan 7-0 dari Argentina dalam laga persahabatan memperlihatkan jarak mereka dengan tim-tim elite dunia.

Mauritania berada di bawah tekanan setelah kekalahan itu. Tim asuhan Aritz Lopez Garai sempat membangun kepercayaan diri lewat kemenangan 3-1 atas Republik Afrika Tengah pada September, tetapi dua kekalahan beruntun sejak itu mempersulit peluang mereka lolos.

Rekor pertemuan kedua tim cukup ketat. Pertemuan-pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol, dan selisih itu kemungkinan tidak akan melebar mengingat kebutuhan kedua tim dalam laga ini.

Mauritania menempati posisi ketiga Grup F, sementara Burkina Faso berada di posisi kedua. Tiga poin dalam laga ini akan mengubah klasemen secara signifikan bagi tim mana pun yang meraihnya.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini, termasuk waktu kick-off dan pilihan streaming langsung.

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