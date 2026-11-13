Cara menonton Manchester United Women vs Crystal Palace FC Women menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 10 14 Nov 2026 - 07.45 The Progress With Unity Stadium

Manchester United Women menjamu Crystal Palace FC Women di Progress With Unity Stadium, Leigh, dalam laga Women's Super League yang memiliki arti berbeda bagi kedua tim.

United asuhan Eva Olid menempati peringkat kelima klasemen WSL dan berupaya menekan klub-klub di atasnya. Kemenangan kandang dalam laga ini akan menjadi langkah penting menuju tujuan tersebut.

United datang dengan performa yang cukup baik. Dua hasil imbang beruntun di liga melawan Everton dan Manchester City diimbangi dengan kemenangan di ajang piala atas Burnley dan Liverpool. Pada pertandingan terakhirnya, United menang 1-0 di kandang Aston Villa dalam laga WSL.

Crystal Palace datang dalam posisi yang jauh lebih sulit. Tim asuhan Josanne Potter menempati peringkat kesepuluh klasemen WSL dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Namun, kemenangan atas Charlton Athletic dan Tottenham Hotspur dalam dua laga terbarunya menunjukkan tanda-tanda pemulihan performa.

Rekor pertemuan kedua klub jelas berpihak kepada United, yang memenangi dua pertemuan terakhir. Palace harus menampilkan sesuatu yang berbeda untuk mengubah tren tersebut.

Untuk mengetahui semua informasi yang Anda perlukan tentang cara menonton pertandingan WSL ini secara langsung, simak selengkapnya di bawah ini.

Kabar tim dan skuad