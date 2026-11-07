Cara menonton Manchester United vs Aston Villa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.30 Old Trafford

Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Minggu dalam laga Liga Primer Inggris yang penting bagi kedua klub menjelang jeda internasional.

United datang setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Roma di Liga Champions pada pertengahan pekan, hasil yang mengakhiri sembilan pertandingan tanpa kemenangan sejak September. Tim asuhan Michael Carrick masih berada dalam situasi sulit di kompetisi domestik, menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Primer Inggris, dan tidak boleh kembali kehilangan poin di kandang.

Kemenangan atas Roma membangkitkan semangat di Old Trafford, tetapi harus dibayar mahal. Carlos Baleba, rekrutan musim panas senilai £70 juta dari Brighton, tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada babak kedua karena diduga mengalami masalah pada otot paha belakang. Carrick kemudian mengonfirmasi bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan absen selama beberapa pekan, sehingga tidak bisa tampil dalam laga ini maupun sepanjang jeda internasional.

Aston Villa datang ke Manchester dengan menempati peringkat ke-10, meski penampilan mereka belakangan ini tidak konsisten. Tim asuhan Unai Emery kalah 3-0 dari Barcelona di Liga Champions pada Selasa lalu, tetapi sempat mencatat kemenangan penting 2-1 atas Manchester City pada awal Oktober.

Rekrutan musim panas Villa, Zion Suzuki, menarik perhatian klub-klub di seluruh Eropa setelah tampil impresif sebagai penjaga gawang pada awal musim. Namun, Emery akan lebih fokus meraih poin Liga Primer Inggris pada Minggu ketimbang menanggapi spekulasi transfer seputar kiper tersebut.

United sangat membutuhkan kemenangan agar tetap menjauh dari zona degradasi, sementara Villa ingin kembali menembus separuh atas klasemen. Karena itu, kedua tim tidak bisa menganggap enteng pertandingan ini. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menontonnya.

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