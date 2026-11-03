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Manchester United vs. AS Roma: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Old Trafford

Pertandingan antara Manchester United dan AS Roma dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Manchester United vs. AS Roma: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Manchester United dan AS Roma disiarkan langsung di DAZN.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di Manchester United dan AS Roma?

Manchester United datang ke pertandingan ini dengan catatan mengkhawatirkan: tanpa kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam periode itu, Red Devils kebobolan 12 gol dan hanya mencetak tiga gol. Terakhir, mereka kalah 2-0 di markas Chelsea, setelah sebelumnya takluk 0-3 dari Bournemouth. Di Liga Champions pun keadaan tidak berjalan baik: kekalahan 1-4 di markas Como dan 0-2 dari Atlético Madrid menunjukkan betapa dalamnya krisis mereka.

AS Roma tampil dengan performa yang jauh lebih baik: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Dalam periode itu, Roma mencetak 16 gol dan hanya kebobolan delapan gol. Terakhir, klub tersebut menang 5-2 di markas Udinese, setelah sebelumnya menang 4-2 atas Cagliari. Di Liga Champions, mereka juga mencatat kemenangan telak 4-0 atas Slovan Bratislava.

Manchester United vs. AS Roma: Susunan pemain

Manchester United vs. AS Roma: Performa

Manchester United vs. AS Roma: Rekor pertemuan

Manchester United vs. AS Roma: Klasemen