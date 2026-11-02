Cara menonton Manchester United U19 vs Roma U19 menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Youth League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 08.00

Manchester United U19 dan Roma U19 bertemu di UEFA Youth League dalam laga yang menjadi ujian penting bagi kedua tim saat mereka berupaya memperbaiki posisi di kompetisi ini.

United mengalami rentetan hasil buruk di Youth League belakangan ini, setelah kalah dalam dua pertandingan beruntun melawan Como U19 dan Atletico Madrid U19. Kekalahan telak dari tim Spanyol itu tentu terasa menyakitkan, dan tim muda United ingin bangkit saat bermain di kandang.

Roma datang dengan bekal hasil lebih baik dari pertandingan terakhir mereka, setelah mencetak lima gol tanpa balas ke gawang Slovan Bratislava U19. Hasil itu akan memberi tim Italia tersebut kepercayaan diri menjelang laga ini.

Klasemen menunjukkan dengan jelas posisi kedua tim di kompetisi ini. United saat ini berada jauh di papan tengah dan sangat membutuhkan poin, sementara Roma menempati posisi yang jauh lebih kuat dan akan berusaha mengukuhkan tempatnya di antara tim-tim teratas.

Kedua skuad menyadari bahwa selisih antartim sangat tipis pada tahap Youth League ini. Kemenangan dalam laga ini bisa menjadi penentu bagi ambisi salah satu tim untuk melaju.

Semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini tersedia di bawah.

Kabar tim dan skuad