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WSL
team-logoManchester City Women
Joie Stadium
team-logoWest Ham United Women
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Saksikan Manchester City Women vs. West Ham United Women secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui layanan streaming?

Manchester City Women vs West Ham United Women
Manchester City Women
West Ham United Women
WSL

Panduan lengkap cara menonton Manchester City Women vs West Ham United Women secara langsung dalam laga WSL hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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WSL - Pekan 9
Joie Stadium

Manchester City Women menjamu West Ham United Women di Joie Stadium, Manchester, dalam laga Women's Super League. Tim asuhan Andree Jeglertz ingin melanjutkan performa solidnya di kompetisi domestik saat menghadapi West Ham yang masih mencari konsistensi.

City menyongsong pertandingan ini dalam kondisi cukup baik. Tiga kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-2 atas Arsenal Women dan 3-2 atas Brighton, menunjukkan kemampuan mereka mencetak banyak gol. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan PSG di Liga Champions Wanita, hasil yang membuat kiprah mereka di Eropa terus berlanjut, meski gagal meraih kemenangan yang dibutuhkan.

Berada di posisi kedua klasemen WSL, City menempati posisi yang baik dalam persaingan gelar dan diperkirakan akan mendominasi West Ham yang kesulitan membangun momentum. Kemenangan di kandang akan memperkokoh posisi mereka di papan atas klasemen.

West Ham datang ke Manchester setelah menang 4-1 atas Liverpool FC Women dalam laga WSL terakhir mereka. Hasil itu menjadi dorongan semangat tepat waktu setelah periode sulit. Tim asuhan Rita Guarino sebelumnya kalah dari Brighton dan tersingkir dari WSL Cup oleh London City Lionesses, sehingga kemenangan tersebut tentu meningkatkan semangat skuad.

Tim tamu menempati posisi ke-10 di WSL. Meski terpaut cukup jauh dari City, West Ham telah menunjukkan kemampuan untuk tampil baik saat berada di bawah tekanan. Kemenangan 4-1 atas Liverpool menjadi bukti bahwa mereka bisa mengancam.

Informasi siaran untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui informasi terbaru mengenai tempat menonton pertandingan secara langsung.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City Women vs West Ham United Women

Manajer

  • A. Jeglertz

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