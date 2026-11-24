Pilihan untuk menyaksikan pertandingan di TV dan melalui streaming langsung tercantum di bawah ini. Sky Sport dan NOW adalah layanan yang disebut akan menayangkan Manchester City vs Napoli.

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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Manchester City menjamu Napoli di Etihad Stadium, Manchester, dalam laga Liga Champions. Pertandingan Selasa malam ini mempertemukan dua tim yang datang dengan lebih banyak keraguan daripada kepastian.

City asuhan Enzo Maresca tengah melewati masa sulit di Liga Primer. Sabtu lalu, City bermain imbang 1-1 melawan Fulham, dan Maresca memprotes keputusan untuk menganulir gol Erling Haaland setelah pemeriksaan VAR.

Hasil imbang itu membuat tim belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan liga. Di lini belakang, mereka juga belum mencatatkan clean sheet dalam sembilan pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri kembali menang pada Sabtu dengan mengalahkan Torino 1-0 berkat gol Scott McTominay. Kemenangan itu mengakhiri rentetan hasil buruk yang dimulai dengan hasil imbang melawan Lazio dan kekalahan dari Juventus.

Allegri menyerukan kehati-hatian dan menjelaskan bahwa perjalanan Napoli di Eropa terutama akan ditentukan dalam tiga pertandingan terakhir fase liga. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa ia juga ingin meraih hasil positif di kandang City.

Di Manchester, laga ini berpotensi ditentukan oleh momen-momen penting, dengan City mencari kestabilan dan Napoli telah menemukan kembali kepercayaan diri. Berikut semua informasi mengenai saluran TV, streaming langsung, dan waktu sepak mula.

Kabar tim

Untuk Manchester City, Enzo Maresca diperkirakan menurunkan susunan pemain awal dengan Donnarumma di bawah mistar, Guehi, Khusanov, dan O'Reilly di lini belakang, serta Cherki, Ndiaye, dan Foden di belakang Haaland. Saat ini, tidak ada pemain yang dilaporkan absen ataupun terkena skorsing.

Napoli asuhan Allegri diperkirakan menurunkan susunan pemain awal dengan Contini di bawah mistar, sementara De Bruyne, McTominay, dan Hojlund menjadi sejumlah andalan di lini serang. Tidak ada cedera maupun skorsing yang dilaporkan, tetapi Antonio Vergara keluar lebih awal dalam laga melawan Torino. Karena itu, kabar terbaru akan tersedia mendekati sepak mula.

Performa terkini

City mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan tujuh gol dicetak dan sembilan kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah imbang 1-1 melawan Fulham, sementara di Liga Champions City menang 3-2 di Leipzig.

Napoli juga mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan tujuh gol dicetak dan delapan kebobolan. Setelah kalah 4-1 di Porto, Allegri membawa timnya kembali menang dengan skor 1-0 atas Torino, sementara kemenangan tandang 4-1 atas Monza tetap menjadi kemenangan terbesar mereka dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

City unggul dalam rekor pertemuan terbaru: tiga kemenangan berbanding satu milik Napoli, serta satu hasil imbang dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Liga Champions. Pertemuan terakhir terjadi pada 18 September 2025, ketika City menang 2-0 di Etihad. Secara keseluruhan, City mencetak 10 gol dan Napoli enam gol.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, City menempati posisi ketujuh, sedangkan Napoli berada di posisi ke-27. Bagi Napoli, laga di Etihad ini penting untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen.