Pilihan untuk menyaksikan pertandingan melalui TV dan live streaming tercantum di bawah ini. Sky Sport dan NOW adalah layanan yang menyiarkan Manchester City vs Napoli.

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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Manchester City menjamu Napoli di Etihad Stadium, Manchester, dalam laga Liga Champions. Selasa malam, dua tim yang datang dengan lebih banyak tanda tanya daripada kepastian akan berhadapan.

Manchester City asuhan Enzo Maresca tengah melewati masa sulit di Liga Primer. Pada Sabtu, City bermain imbang 1-1 melawan Fulham, dan Maresca memprotes keputusan menganulir gol Erling Haaland setelah pemeriksaan VAR.

Hasil imbang itu membuat mereka tanpa kemenangan dalam empat laga liga. Di lini belakang, mereka juga belum mencatatkan clean sheet dalam sembilan pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri kembali menang pada Sabtu setelah mengalahkan Torino 1-0 lewat gol Scott McTominay. Kemenangan itu mengakhiri rentetan hasil buruk yang bermula dari hasil imbang melawan Lazio dan kekalahan dari Juventus.

Allegri meminta timnya berhati-hati dan menjelaskan bahwa perjalanan Napoli di kompetisi Eropa terutama akan ditentukan dalam tiga pertandingan terakhir fase liga. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa ia tetap ingin meraih hasil saat bertandang ke markas City.

Di Manchester, momen-momen penting bisa menentukan laga antara City yang mencari kestabilan dan Napoli yang telah menemukan kembali kepercayaan diri. Berikut informasi lengkap mengenai saluran TV, live streaming, dan waktu kick-off.

Kabar tim

Untuk Manchester City, Enzo Maresca diperkirakan menurunkan sebelas pemain awal dengan Donnarumma di bawah mistar, Guehi, Khusanov dan O'Reilly di lini belakang, serta Cherki, Ndiaye dan Foden di belakang Haaland. Saat ini tidak ada pemain yang dilaporkan absen ataupun terkena skorsing.

Napoli asuhan Allegri diperkirakan menurunkan sebelas pemain awal dengan Contini di bawah mistar, sementara De Bruyne, McTominay dan Hojlund menjadi andalan di lini serang. Tidak ada cedera ataupun skorsing yang dilaporkan, tetapi Antonio Vergara meninggalkan lapangan lebih awal dalam laga melawan Torino. Karena itu, kabar terbaru akan tersedia mendekati kick-off.

Performa terkini

City mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir, dengan tujuh gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Fulham, sementara di Liga Champions City menang 3-2 di Leipzig.

Napoli juga mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang dan dua kekalahan, dengan tujuh gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Setelah kalah 4-1 di Porto, Allegri membawa timnya kembali menang 1-0 atas Torino, sementara kemenangan tandang 4-1 atas Monza tetap menjadi kemenangan terbesar mereka dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

City unggul dalam rekor pertemuan terkini. Dari lima pertemuan terakhir, semuanya di Liga Champions, City menang tiga kali, Napoli sekali, dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir berlangsung pada 18 September 2025, ketika City menang 2-0 di Etihad. Secara keseluruhan, City mencetak sepuluh gol dan Napoli enam gol.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, City menempati posisi ketujuh, sedangkan Napoli berada di peringkat ke-27. Karena itu, laga di Etihad penting bagi Napoli untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen.