Cara menyaksikan Manchester City Putri vs Tottenham Hotspur Putri dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 11 22 Nov 2026 - 07.00 Joie Stadium

Manchester City Putri menjamu Tottenham Hotspur Putri di Joie Stadium, Manchester, dalam laga WSL yang penting bagi ambisi kedua klub di paruh atas klasemen.

City menyongsong pertandingan ini setelah meraih kemenangan 2-0 atas BK Häcken di Swedia yang mendongkrak kepercayaan diri mereka. Hasil itu membawa tim asuhan Andree Jeglertz naik ke posisi ketiga klasemen Liga Champions Wanita. Kontribusi gemilang dua pemain pengganti, Lauren Hemp dan Khadija Shaw, menjadi pembeda di atas lapangan sintetis yang tertutup salju di Gothenburg. Shaw menuntaskan peluang dengan tenang pada menit ke-77 untuk memastikan kemenangan.

Sebelum kemenangan di kompetisi Eropa itu, City kalah 1-0 dari Chelsea di Stamford Bridge dalam laga WSL. Hasil tersebut membuat Chelsea menyalip mereka dan merebut puncak klasemen liga. City akan bertekad bangkit di kandang dan memangkas jarak dari posisi teratas.

Tottenham datang ke Manchester dengan performa yang belum konsisten. Tim asuhan Martin Ho bermain imbang 0-0 melawan Everton dalam laga WSL terakhir mereka, tetapi mencatat kemenangan telak 7-0 atas Leicester City di Piala WSL hanya beberapa hari kemudian.

Tottenham menempati posisi kelima klasemen WSL, empat tingkat di bawah tuan rumah, dan membutuhkan penampilan kuat untuk membawa pulang hasil dari Joie Stadium.

Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan laga WSL ini secara langsung, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

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