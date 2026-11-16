Cara menonton Makedonia Utara vs Slovenia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League B - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Todor Proeski Arena

Makedonia Utara menjamu Slovenia di Todor Proeski Arena, Skopje, dalam laga Grup 1 Liga B UEFA Nations League. Tidak banyak lagi yang diperebutkan di papan atas grup, tetapi harga diri tetap menjadi taruhan.

Tim asuhan Goce Sedloski menjalani kiprah yang buruk. Makedonia Utara kalah dalam kelima pertandingan mereka di Nations League dan berada di dasar klasemen grup. Mereka kebobolan banyak gol sepanjang kompetisi dan hanya mencetak segelintir gol selama periode ini.

Slovenia tiba di Skopje setelah urusan mereka di Nations League untuk periode ini sudah dipastikan. Tim asuhan Bostjan Cesar bermain imbang 0-0 melawan Swiss di Maribor pada laga sebelumnya, hasil yang cukup bagi Swiss untuk memastikan promosi ke Liga A.

Bagi Slovenia, hasil imbang itu memperpanjang rangkaian hasil yang tidak konsisten. Mereka memasuki laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, serta bertekad menutup fase grup dengan hasil positif.

Rekor pertemuan memihak Slovenia, yang mengalahkan Makedonia Utara 2-0 pada pertemuan pertama pada September. Hasil itu merupakan penampilan paling meyakinkan Slovenia di fase grup dan memberi gambaran tentang target tim tamu dalam laga ini.

Dengan Swiss sudah memastikan promosi dan laga terakhir Skotlandia melawan Swiss menjadi pertandingan lain yang patut diperhatikan, laga ini tidak banyak berpengaruh pada klasemen grup, tetapi tetap menjadi duel kompetitif di Nations League.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Makedonia Utara vs Slovenia secara langsung.

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