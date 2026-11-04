Cara menonton Machida Zelvia vs Shanghai Shenhua dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 5 Nov 2026 - 05.00

Machida Zelvia menjamu Shanghai Shenhua di Liga Champions Asia 2. Klub Jepang itu ingin melanjutkan performa bagusnya di kompetisi kontinental menjelang pertemuan kedua antara kedua tim.

Machida datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, meraih tiga kemenangan dan mencatatkan empat clean sheet dalam periode tersebut. Kiprah mereka di Liga Champions Asia 2 telah memberi mereka momentum besar.

Shanghai Shenhua menghadapi laga ini dalam tekanan. Klub Liga Super Tiongkok itu hanya menang sekali dalam empat pertandingan terakhir dan menelan dua kekalahan beruntun pada dua laga terbarunya. Mereka membutuhkan hasil positif untuk tetap bersaing di Grup G.

Kedua tim baru bertemu beberapa hari lalu pada laga sebelumnya, ketika Machida menang 1-0 di kandang Shanghai. Hasil itu membuat pertandingan kali ini sangat penting, dengan Shenhua terancam semakin tertinggal di klasemen grup.

Machida saat ini memuncaki Grup G, sementara Shanghai berada di posisi ketiga. Jarak di antara keduanya menjadi faktor penting bagi ambisi masing-masing klub untuk mencapai babak gugur.

Untuk mengetahui cara menonton pertandingan ini secara langsung, simak informasi berikut.

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