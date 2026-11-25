Cara menonton Lyon vs Lillestrom dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Virtual Private Network (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang tepercaya . Pilih penyedia layanan VP yang tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP yang tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk memperoleh akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Groupama Stadium

Lyon menjamu Lillestrom di Groupama Stadium pada Kamis, 26 November, dalam pertandingan Liga Europa yang dimulai pukul 21.00 waktu setempat.

Tuan rumah datang dengan semangat baru setelah menang 1-0 di markas Lille pada Sabtu. Hasil itu mengakhiri periode sulit berupa dua kekalahan beruntun dan menjadi dorongan yang datang tepat waktu bagi Carlos Vicens.

Lyon berada di peringkat ke-13 klasemen Liga Europa, sehingga masih ada pekerjaan yang harus dilakukan pada fase liga. Dalam laga Eropa sebelumnya pada awal bulan ini, mereka bermain imbang 1-1 dengan Real Sociedad.

Lillestrom datang ke Prancis dengan performa bagus di kompetisi domestik bersama Hans Erik Oedegaard. Mereka menang 2-0 di markas Sarpsborg 08 dalam pertandingan Eliteserien pada Minggu, kemenangan ketiga beruntun mereka di liga.

Namun, tim asal Norwegia itu lebih kesulitan di kompetisi Eropa. Mereka kalah 0-1 dari Viktoria Plzen dalam pertandingan Liga Europa terakhir dan menempati peringkat ke-34 klasemen.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton pertandingan ini, termasuk waktu kick-off dan kabar tim.

Kabar tim dan skuad