Cara menonton Los Angeles FC vs St. Louis City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 28 Nov 2026 - 20.30 BMO Stadium

Los Angeles FC menjamu St. Louis City di BMO Stadium dalam laga Major League Soccer. Kedua tim Wilayah Barat ini kembali bertemu hanya beberapa hari setelah pertandingan terakhir mereka.

Waktu pertemuan ini menambah intensitas pertandingan. St. Louis memenangi pertemuan sebelumnya dengan skor 3-2 pada 24 November, dan LAFC kini berpeluang membalas di kandang.

Tim asuhan Xavi Tamarit datang dengan performa buruk. LAFC kalah dalam tiga pertandingan liga terakhir, termasuk kekalahan 2-1 dari Seattle Sounders dan 3-1 di kandang Minnesota United.

Namun, ada sisi positif dalam serangan mereka. LAFC mencetak dua gol saat kalah di St. Louis dan bermain imbang 2-2 dengan LA Galaxy pada akhir Oktober.

Tim asuhan Yoann Damet mulai menemukan ritme. St. Louis mengalahkan Houston Dynamo 1-0 pada 8 November, lalu menang tipis atas LAFC dalam pertandingan yang menghasilkan lima gol.

Rangkaian hasil itu datang setelah periode sulit ketika St. Louis kalah dari Real Salt Lake, Portland Timbers dan San Diego FC. Mereka kini berada di posisi ketiga Wilayah Barat, tiga peringkat di atas tuan rumah.

Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

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