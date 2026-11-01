Cara menonton Los Angeles FC vs Minnesota United dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 33 1 Nov 2026 - 20.30 BMO Stadium

Los Angeles FC menjamu Minnesota United di BMO Stadium dalam laga MLS Wilayah Barat yang memiliki arti berbeda bagi kedua tim. LAFC berupaya meraih posisi unggulan yang lebih baik di play-off. Minnesota United berjuang menjaga peluang lolos ke fase pascamusim.

Tim asuhan Xavi Tamarit memastikan tempat di Play-off MLS Cup setelah bermain imbang 2-2 secara dramatis melawan LA Galaxy akhir pekan lalu. Itu menjadi penampilan kelima berturut-turut klub tersebut di fase pascamusim. Dengan dua pertandingan musim reguler tersisa, LAFC kini membutuhkan penutupan musim yang kuat untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang pada babak play-off.

Performa LAFC tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir, dengan tiga hasil imbang dari lima pertandingan liga terakhir mereka. Kelemahan lini belakang mereka terlihat dalam El Trafico, ketika kiper Hugo Lloris gagal menangkap tembakan sehingga Galaxy mencetak gol kedua. Tim asuhan Tamarit menunjukkan kegigihan untuk bangkit, tetapi cara mereka kebobolan akan menjadi perhatian staf pelatih.

Minnesota United datang ke Los Angeles dengan menempati posisi ke-13 di Wilayah Barat, di luar zona play-off. Tim asuhan Cameron Knowles meraih kemenangan 3-1 atas Sporting Kansas City pada laga terakhir mereka yang mendongkrak semangat. Namun, performa mereka secara keseluruhan belum stabil. Tiga hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir membuat mereka sulit memangkas jarak dari zona pascamusim.

Bagi Minnesota United, kemenangan di BMO Stadium akan menjaga peluang tipis mereka lolos ke play-off menjelang pekan terakhir musim reguler. Bagi LAFC, tiga poin akan sangat membantu mereka mengamankan laga kandang di play-off.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton LAFC vs Minnesota United secara langsung.

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