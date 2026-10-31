Cara menonton London City Lionesses vs Manchester City Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 8 1 Nov 2026 - 07.00 Copperjax Community Stadium

London City Lionesses menjamu Manchester City Women di Copperjax Community Stadium, Bromley, dalam laga Women's Super League yang mempertemukan dua tim papan atas kompetisi tersebut.

London City menghadapi pertandingan ini dengan performa kuat di kompetisi domestik di bawah asuhan pelatih Eder Maestre dan menempati peringkat ketiga klasemen WSL. Rangkaian hasil terbaru mereka mencakup kemenangan telak 6-1 atas Tottenham Hotspur Women dan kemenangan 2-1 atas Everton Women. Namun, hasil imbang 2-2 melawan Liverpool FC Women pada laga liga terakhir menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kelemahan.

London City telah membangun proyek dengan ambisi besar, dan skuad mereka kini diperkuat Alexia Putellas, gelandang Spanyol berusia 32 tahun yang bergabung dari Barcelona pada musim panas 2026. Putellas langsung tampil apik di sepakbola Inggris dengan mencatatkan tiga gol dan satu assist dalam tujuh penampilan pertamanya di WSL.

Manchester City datang sebagai tim peringkat kedua WSL, sehingga laga ini mempertemukan dua tim yang sama-sama berpeluang menjuarai liga. Tim asuhan Andree Jeglertz meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemenangan beruntun di WSL atas Arsenal Women dan Brighton and Hove Albion Women menunjukkan kualitas serangan mereka.

Penampilan terakhir City terjadi di Liga Champions Wanita UEFA pada Kamis, ketika mereka ditahan imbang 1-1 oleh Paris Saint-Germain. Khadija Shaw mencetak gol lewat penalti pada pengujung laga untuk membawa City unggul, tetapi Tara Elimbi Gilbert menyamakan kedudukan melalui serangan balik dua menit menjelang akhir pertandingan. Tim asuhan Jeglertz mengoleksi tiga poin di fase liga Liga Champions dan perlu mengubah penampilan menjanjikan mereka menjadi kemenangan dalam pertandingan-pertandingan tersisa.

Kedua pelatih menyadari pentingnya laga ini bagi posisi mereka di klasemen WSL. Kemenangan bagi salah satu tim dapat berdampak signifikan pada peta awal persaingan gelar.

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