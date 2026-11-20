Cara menyaksikan London City Lionesses vs Crystal Palace FC Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.15 Copperjax Community Stadium

London City Lionesses menjamu Crystal Palace FC Women di Copperjax Community Stadium, Bromley, dalam pertandingan WSL yang mempertemukan dua tim dengan posisi sangat berbeda di klasemen.

London City Lionesses asuhan Eder Maestre menempati posisi ketiga di WSL dan telah membuktikan diri sebagai salah satu penantang serius musim ini. Laga liga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Arsenal di Emirates. Dalam pertandingan itu, kiper Mary Earps melakukan delapan penyelamatan untuk mengamankan satu poin bagi timnya. Penampilan tersebut menegaskan kualitas yang dimiliki London City di seluruh lini.

London City Lionesses memang kalah 1-0 dari Brighton & Hove Albion Women di Piala WSL pada pertengahan pekan, tetapi performa di liga tetap menjadi prioritas mereka. Posisi di tiga besar mencerminkan konsistensi mereka sepanjang musim.

Crystal Palace datang dalam situasi yang jauh lebih sulit. Tim asuhan Josanne Potter berada di peringkat ke-12 WSL dan kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga liga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Manchester United Women, hasil yang membuat mereka terpuruk di papan bawah.

Palace sempat menunjukkan perlawanan pada awal November dengan mengalahkan Charlton Athletic 3-2 di liga dan melaju di kompetisi piala. Namun, mereka kesulitan tampil konsisten dan menghadapi ujian berat dalam laga tandang ini.

Kedua tim bertemu di Piala WSL bulan lalu, ketika London City menang 4-2 di stadion yang sama. Palace perlu tampil jauh lebih baik untuk kembali menyulitkan tuan rumah.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan WSL ini.

Kabar tim dan skuad