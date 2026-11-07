Cara menonton London City Lionesses vs Birmingham City Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 9 8 Nov 2026 - 09.30 Copperjax Community Stadium

London City Lionesses menjamu Birmingham City Women di Copperjax Community Stadium, Bromley, dalam pertandingan Women's Super League yang mempertemukan tim yang memburu posisi teratas klasemen dengan tim yang berjuang untuk bertahan di divisi ini.

Tim asuhan Eder Maestre telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di WSL musim ini. Keuntungan bermain di kandang memberi London City Lionesses kesempatan untuk melanjutkan kiprah yang membawa mereka nyaman di posisi ketiga.

Birmingham, yang berada di dasar klasemen, datang dengan performa buruk. Skuad Amy Merricks kalah dalam dua pertandingan WSL terakhir dan membutuhkan peningkatan signifikan untuk meraih hasil dari lawatan ke London selatan.

London City Lionesses bermain imbang melawan Liverpool sebelum kalah dari Manchester City dalam pertandingan liga terakhir mereka. Hasil itu menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di papan atas, tetapi masih mencari konsistensi.

Bagi Birmingham, hasil imbang melawan Arsenal pada musim gugur lalu sempat memperlihatkan kemampuan mereka. Namun, hasil-hasil setelahnya sulit diterima, dengan kekalahan 4-1 dari Tottenham menjadi kemunduran terbaru.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim di dua ujung klasemen. Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

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