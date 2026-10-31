Cara menonton Liverpool vs Arsenal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Arsenal bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menjalani laga Premier League yang sangat berarti bagi kedua tim di klasemen. Arsenal berada di posisi kedua dan tiba di Merseyside dengan ambisi juara yang tetap kuat, sementara Liverpool ingin memperpanjang rentetan hasil positif di bawah manajer Andoni Iraola.

Arsenal memenangi delapan dari sembilan pertandingan pembuka mereka di liga, catatan yang menegaskan bahwa mereka merupakan penantang serius musim ini. Namun, Anfield masih menjadi rintangan yang sulit diatasi. Arsenal belum meraih tiga poin di stadion itu dalam laga Premier League selama 14 tahun, dengan 13 kunjungan tanpa kemenangan di liga.

Mikel Arteta berbicara terus terang mengenai arti laga hari Minggu. Ia mendesak skuadnya menghadapi pertandingan itu dengan keyakinan penuh, memandang rentetan tersebut bukan sebagai beban, melainkan kesempatan untuk mengukir sejarah.

Liverpool datang dengan rentetan lima kemenangan di semua kompetisi. Tim asuhan Iraola tampil sangat tajam dalam beberapa pekan terakhir, mengalahkan Brighton di liga dan menyingkirkan Chelsea dari Carabao Cup. Hasil-hasil itu memberi mereka momentum menjelang pertemuan ini.

Arsenal menghadapi sejumlah masalah cedera menjelang laga ini. William Saliba dan Bukayo Saka masih absen, sementara pemain remaja Max Dowman menjalani skorsing setelah banding atas kartu merahnya ditolak. Declan Rice dan Riccardo Calafiori juga tercantum dalam daftar pemain yang absen, meski keduanya kembali berlatih pada Jumat dan akan dievaluasi sebelum sepak mula.

Thierry Henry, yang berbicara menjelang pertandingan, yakin Arsenal dapat menemukan cara untuk meraih hasil meski sejumlah pemain absen. Ia menunjuk hasil-hasil terkini melawan Bayern Munich dan Everton sebagai bukti bahwa skuad ini tahu cara meraih hasil saat menghadapi situasi sulit.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Liverpool vs Arsenal secara langsung.

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