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Saksikan Liverpool vs Arsenal secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui streaming?

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Liverpool vs Arsenal di Liga Primer Inggris secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Premier League - Pekan 9
Anfield

Arsenal bertandang ke Anfield pada Minggu untuk laga Liga Primer yang sangat berarti bagi kedua tim di papan klasemen. Arsenal berada di posisi kedua dan tiba di Merseyside dengan ambisi meraih gelar yang tetap terjaga, sementara Liverpool berupaya melanjutkan tren positifnya di bawah manajer Andoni Iraola.

Arsenal memenangi delapan dari sembilan laga awal mereka di liga, catatan yang menegaskan kelayakan mereka sebagai penantang gelar musim ini. Namun, Anfield tetap menjadi rintangan yang sulit diatasi. Arsenal belum meraih tiga poin di stadion tersebut dalam pertandingan Liga Primer selama 14 tahun, dengan 13 kunjungan tanpa kemenangan di liga.

Mikel Arteta berbicara terus terang tentang arti pertandingan Minggu ini. Ia mendesak skuadnya menghadapi laga tersebut dengan keyakinan penuh, memandang rentetan hasil itu bukan sebagai beban, melainkan kesempatan untuk mencetak sejarah.

Liverpool datang dengan catatan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Tim asuhan Iraola tampil sangat tajam dalam beberapa pekan terakhir, mengalahkan Brighton di liga dan menyingkirkan Chelsea dari Piala Liga Inggris. Hasil itu memberi mereka momentum menjelang pertemuan ini.

Arsenal menghadapi pertandingan ini dengan sejumlah kekhawatiran terkait cedera. William Saliba dan Bukayo Saka masih absen, sementara pemain muda Max Dowman menjalani skorsing setelah banding atas kartu merahnya ditolak. Declan Rice dan Riccardo Calafiori juga masuk daftar pemain yang absen, meski keduanya kembali berlatih pada Jumat dan akan dievaluasi menjelang sepak mula.

Thierry Henry, yang berbicara menjelang pertandingan, yakin Arsenal dapat menemukan cara untuk meraih hasil meski sejumlah pemain absen. Ia menunjuk hasil-hasil terbaru melawan Bayern Munich dan Everton sebagai bukti bahwa skuad ini tahu cara meraih hasil ketika situasi sulit.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Liverpool vs Arsenal secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Arsenal

4-2-3-1
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Liverpool
LIV
Formasi
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Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
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Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • A. Iraola
  • M. Arteta

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