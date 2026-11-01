Cara menonton Liverpool vs Arsenal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Arsenal bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menjalani laga Liga Primer Inggris yang sangat penting bagi kedua tim di papan klasemen. Arsenal berada di posisi kedua dan datang ke Merseyside dengan ambisi juara yang tetap terjaga, sementara Liverpool berupaya melanjutkan performa apik belakangan ini di bawah asuhan manajer Andoni Iraola.

Arsenal memenangi delapan dari sembilan pertandingan awal mereka di liga, catatan yang menegaskan status mereka sebagai penantang serius musim ini. Namun, Anfield tetap menjadi tempat yang sulit ditaklukkan. Arsenal belum meraih tiga poin dalam laga Liga Primer di sana selama 14 tahun, dengan 13 kunjungan tanpa kemenangan di liga.

Mikel Arteta menyampaikan dengan jelas arti pertandingan hari Minggu ini. Ia meminta skuadnya menghadapi laga tersebut dengan keyakinan penuh, memandang rentetan tanpa kemenangan itu bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk mencetak sejarah.

Liverpool datang dengan catatan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Tim asuhan Iraola tampil sangat tajam dalam beberapa pekan terakhir, mengalahkan Brighton di liga dan menyingkirkan Chelsea dari Piala Carabao. Hasil-hasil itu memberi mereka momentum menjelang pertemuan ini.

Arsenal menghadapi sejumlah persoalan cedera menjelang pertandingan. William Saliba dan Bukayo Saka masih absen, sementara pemain remaja Max Dowman menjalani skorsing setelah banding atas kartu merahnya ditolak. Declan Rice dan Riccardo Calafiori juga tercantum dalam daftar pemain yang absen, meski keduanya sudah kembali berlatih pada Jumat dan akan dievaluasi sebelum pertandingan dimulai.

Thierry Henry, yang berbicara menjelang pertandingan, yakin Arsenal bisa menemukan cara untuk meraih hasil meski sejumlah pemain absen. Ia menunjuk hasil-hasil terbaru melawan Bayern Munich dan Everton sebagai bukti bahwa skuad ini tahu cara meraih hasil saat menghadapi situasi sulit.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Liverpool vs Arsenal secara langsung.