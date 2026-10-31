Cara menonton Liverpool vs Arsenal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Arsenal bertandang ke Anfield pada Minggu untuk laga Liga Primer yang sangat penting bagi kedua tim di posisi berbeda dalam klasemen. Arsenal berada di posisi kedua dan tiba di Merseyside dengan ambisi juara yang tetap terjaga, sementara Liverpool berupaya melanjutkan performa bagus mereka belakangan ini di bawah manajer Andoni Iraola.

Arsenal memenangi delapan dari sembilan pertandingan pembuka mereka di liga, catatan yang menegaskan kelayakan mereka sebagai penantang serius musim ini. Namun, Anfield tetap menjadi rintangan yang sulit. Arsenal belum meraih tiga poin di stadion tersebut dalam pertandingan Liga Primer selama 14 tahun, dengan 13 kunjungan tanpa kemenangan di liga.

Mikel Arteta berbicara terus terang mengenai arti pertandingan hari Minggu. Ia mendesak skuadnya menghadapi laga itu dengan keyakinan penuh, memandang rentetan tersebut bukan sebagai beban, melainkan kesempatan untuk mencetak sejarah.

Liverpool datang dengan rentetan lima kemenangan di semua kompetisi. Tim asuhan Iraola tampil sangat baik dalam beberapa pekan terakhir, mengalahkan Brighton di liga dan menyingkirkan Chelsea dari Carabao Cup. Hasil-hasil itu memberi mereka momentum menjelang pertemuan ini.

Arsenal menghadapi laga ini dengan sejumlah kekhawatiran terkait cedera. William Saliba dan Bukayo Saka masih absen, sementara pemain remaja Max Dowman menjalani skorsing setelah banding atas kartu merahnya ditolak. Declan Rice dan Riccardo Calafiori juga masuk daftar pemain yang absen, meski keduanya kembali berlatih pada Jumat dan akan dinilai kondisinya menjelang sepak mula.

Berbicara menjelang pertandingan, Thierry Henry yakin Arsenal akan menemukan cara untuk meraih hasil meski sejumlah pemain absen. Ia menunjuk hasil-hasil terkini melawan Bayern Munich dan Everton sebagai bukti bahwa skuad ini tahu cara meraih hasil ketika situasi sulit.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Liverpool vs Arsenal secara langsung.

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