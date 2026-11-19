Cara menyaksikan Liverpool FC Women vs Chelsea FC Women dengan VPN

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Prakiraan pertandingan

WSL - Pekan 11 21 Nov 2026 - 07.45 Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women menjamu Chelsea FC Women di Totally Wicked Stadium dalam laga WSL yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang tengah berjuang memperbaiki posisinya di klasemen.

Liverpool asuhan Gareth Taylor menjalani laga ini dengan modal dua kemenangan beruntun di WSL, termasuk kemenangan 3-0 atas Brighton & Hove Albion Women pada 14 November. Hasil tersebut menjadi respons yang tepat waktu setelah kekalahan dari Arsenal dan West Ham pada laga-laga liga sebelumnya.

Chelsea datang sebagai tim dengan performa terbaik di divisi ini. Tim asuhan Sonia Bompastor tersebut mengalahkan Manchester City Women 1-0 di WSL pada 14 November, sebelum menundukkan Paris Saint-Germain 1-0 di Liga Champions Wanita empat hari kemudian, sehingga memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi.

Chelsea duduk di puncak klasemen WSL, sementara Liverpool tertahan di peringkat kesepuluh. Jarak di klasemen sudah berbicara banyak, meski tim asuhan Taylor telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik saat tampil dalam performa puncak.

Rekor terkini Chelsea saat menghadapi Liverpool sangat mengesankan. Kemenangan 9-1 di Piala WSL di Anfield pada Desember 2025 menegaskan jurang pemisah antara kedua tim saat berada di puncak performa masing-masing, dan Bompastor tentu ingin timnya membawa dominasi tersebut ke laga ini.

Bagi Liverpool, keuntungan bermain di kandang serta tren performa yang menghasilkan tiga kemenangan dari lima laga terakhir memberi Taylor alasan untuk percaya diri. Hasil positif di laga ini akan memberi pukulan telak bagi ambisi juara Chelsea.

Simak terus untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan laga WSL ini secara langsung.

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