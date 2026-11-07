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WSL
team-logoLiverpool FC Women
Totally Wicked Stadium
team-logoArsenal Women
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Saksikan Liverpool FC Women vs Arsenal Women secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui streaming langsung?

Liverpool FC Women vs Arsenal Women
Liverpool FC Women
Arsenal Women
WSL

Panduan lengkap cara menonton Liverpool FC Women vs Arsenal Women secara langsung dalam laga WSL hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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WSL - Pekan 9
Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women menjamu Arsenal Women di Totally Wicked Stadium dalam pertandingan Liga Super Wanita, dengan kedua tim berada dalam kondisi yang berbeda, tetapi sama-sama menghadapi persoalan.

Tim asuhan Gareth Taylor melewati periode sulit, kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka di WSL berakhir dengan kekalahan 4-1 dari West Ham United, hasil yang tidak banyak membantu meredakan tekanan yang meningkat di klub.

Arsenal datang dalam kondisi yang lebih stabil, meski performa mereka juga belum konsisten. Tim asuhan Renee Slegers bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa pada pertandingan terakhir, tetapi mencatat kemenangan 3-0 atas SL Benfica di Liga Champions Wanita pada awal pekan ini.

Arsenal menempati peringkat ketujuh klasemen WSL, sementara Liverpool berada di posisi kesebelas. Selisih posisi kedua tim di klasemen menjadikan laga ini ujian penting bagi tim Taylor.

Rekor pertemuan tidak berpihak kepada Liverpool. Arsenal memenangkan tiga dari lima pertemuan terakhir dan mencetak banyak gol dalam laga-laga terkini melawan Liverpool, termasuk saat menang 4-0 di kandang sendiri pada Maret 2025.

Kedua pelatih akan mengharapkan respons dari skuad masing-masing. Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim di posisi mereka masing-masing dalam klasemen.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan WSL ini secara langsung.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool FC Women vs Arsenal Women

Manajer

  • G. Taylor

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