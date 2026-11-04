Cara menonton Lion City Sailors FC vs Adelaide United dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Jaringan Pribadi Virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 5 Nov 2026 - 05.00

Lion City Sailors menjamu Adelaide United di AFC Champions League Two. Tim asal Singapura itu ingin memanfaatkan posisi kokoh mereka di puncak Grup F.

Lion City Sailors datang dengan performa luar biasa. Mereka memenangi lima pertandingan terakhir di S.League dan kompetisi kontinental, serta mengalahkan Adelaide 2-0 pada pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu.

Adelaide United menghadapi pertandingan ini di bawah tekanan. Tim asal Australia itu kalah dalam tiga dari lima laga terakhir, termasuk kekalahan beruntun dari Lion City Sailors dan Perth Glory. Mereka membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.

Berada di posisi kedua Grup F, Adelaide tahu bahwa kekalahan bisa menjadi penentu dalam persaingan grup. Selisih antara kedua tim di grup ini menunjukkan dengan jelas tim mana yang saat ini lebih diunggulkan.

Untuk mengetahui semua informasi tentang cara menonton pertandingan ini secara langsung, baca selengkapnya.

Kabar tim & skuad