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AFC Champions League Two
team-logoLion City Sailors FC
team-logoAdelaide United
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Saksikan Lion City Sailors FC vs. Adelaide United secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui siaran langsung daring?

Lion City Sailors FC vs Adelaide United
Lion City Sailors FC
Adelaide United
AFC Champions League Two

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Lion City Sailors FC vs Adelaide United di Liga Champions Asia 2 secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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AFC Champions League Two - Pekan 4

Lion City Sailors menjamu Adelaide United di AFC Champions League Two. Tim asal Singapura itu ingin memanfaatkan posisi kokoh mereka di puncak Grup F.

Lion City Sailors datang dengan performa luar biasa. Mereka memenangi lima pertandingan terakhir di S.League dan kompetisi kontinental, serta mengalahkan Adelaide 2-0 pada pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu.

Adelaide United menghadapi pertandingan ini di bawah tekanan. Tim asal Australia itu kalah dalam tiga dari lima laga terakhir, termasuk kekalahan beruntun dari Lion City Sailors dan Perth Glory. Mereka membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.

Berada di posisi kedua Grup F, Adelaide tahu bahwa kekalahan bisa menjadi penentu dalam persaingan grup. Selisih antara kedua tim di grup ini menunjukkan dengan jelas tim mana yang saat ini lebih diunggulkan.

Untuk mengetahui semua informasi tentang cara menonton pertandingan ini secara langsung, baca selengkapnya.

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