Cara menonton Lille vs Lyon dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille menjamu Lyon di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, dalam laga Ligue 1 yang penting bagi posisi kedua klub di klasemen.

Lille menempati peringkat kedua Ligue 1 dan menyambut laga ini setelah menang 2-1 atas Rennes, hasil yang memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di liga menjadi tiga pertandingan. Tim asuhan Davide Ancelotti terus meraih hasil berkat ketangguhan pertahanan, meski kiprah mereka di Liga Champions membuahkan hasil yang beragam.

Lyon, yang berada di peringkat kelima, datang dengan performa yang kurang meyakinkan. Tim asuhan Carlos Vicens kalah 2-0 dari Brest dalam pertandingan Ligue 1 terakhir mereka dan menelan dua kekalahan beruntun di semua kompetisi, termasuk kekalahan 3-0 dari Hoffenheim di Liga Europa yang masih segar dalam ingatan.

Absennya sejumlah pemain dari kedua skuad semakin menambah kerumitan. Lille tidak akan diperkuat Ayase Ueda dan Hamza Igamane, sementara Lyon harus menghadapi absennya Steeve Kango, Tyler Morton, dan Pavel Sulc.

Lyon memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua tim, termasuk kemenangan 1-0 di stadion ini pada Februari 2026. Lille akan berupaya membalikkan tren tersebut di kandang sendiri.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan Lille vs Lyon secara langsung, termasuk waktu kick-off dan kabar tim terkini.

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