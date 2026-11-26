Cara menonton Levante vs Racing Santander dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Jaringan pribadi virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 27 Nov 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante menjamu Racing Santander dalam laga LaLiga di Estadio Ciudad de Valencia. Tuan rumah berupaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Tim asuhan Luis Castro menempati posisi ke-15 dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka baru saja bermain imbang 1-1 melawan Elche, hasil yang memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan mereka di liga.

Racing datang dengan performa yang jauh lebih baik. Tim asuhan Jose Lopez berada di posisi ketujuh dan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 3-2 atas Real Sociedad dalam laga terbaru mereka.

Tim tamu mencetak sembilan gol dalam rentang tersebut, meski mereka juga kebobolan tiga gol saat menjamu Real Madrid pada awal bulan ini. Konsistensi pertahanan dalam laga tandang masih menjadi tanda tanya bagi mereka.

Levante sulit dikalahkan, tetapi penampilan mereka belum meyakinkan. Dua hasil imbang dan kemenangan atas CD Tarancon di Copa del Rey diselingi dua kekalahan beruntun di liga dari Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Kedua tim harus menghadapi masalah cedera, sementara performa Racing belakangan ini memberi mereka kepercayaan diri menjelang lawatan ke Valencia. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan pertandingan ini.

Saluran TV dan pilihan streaming langsung untuk Levante vs Racing Santander tercantum di bawah ini. ExpressVPN tercantum sebagai pilihan untuk menonton siaran, sehingga Anda dapat menyaksikan pertandingan secara langsung dari luar wilayah asal Anda.

Kabar Tim dan Skuad