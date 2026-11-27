Cara menyaksikan Levante vs Racing Santander dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 27 Nov 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante menjamu Racing Santander dalam laga LaLiga di Estadio Ciudad de Valencia. Tuan rumah berupaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Tim asuhan Luis Castro berada di posisi ke-15 dan baru meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Mereka baru saja bermain imbang 1-1 melawan Elche, hasil yang memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka di liga.

Racing datang dengan performa yang jauh lebih baik. Tim asuhan Jose Lopez menempati posisi ketujuh dan memenangi empat dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan 3-2 atas Real Sociedad dalam laga teranyar mereka.

Tim tamu mencetak sembilan gol sepanjang periode itu, meski mereka juga kebobolan tiga gol saat menjamu Real Madrid pada awal bulan ini. Konsistensi pertahanan masih menjadi pertanyaan bagi mereka dalam laga tandang.

Levante sulit dikalahkan meski belum tampil meyakinkan. Mereka meraih dua hasil imbang dan kemenangan atas CD Tarancon dalam laga tandang Copa del Rey, tetapi juga menelan dua kekalahan beruntun di liga dari Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Kedua tim harus menangani masalah cedera, sementara performa terkini Racing memberi mereka kepercayaan diri menjelang lawatan ke Valencia.