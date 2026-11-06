Cara menonton Leeds United vs Tottenham Hotspur dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 07.30 Elland Road

Leeds United menjamu Tottenham Hotspur di Elland Road dalam laga Liga Primer Inggris. Kedua tim berupaya mengakhiri performa yang belakangan tidak konsisten dan naik di klasemen.

Tim asuhan Daniel Farke kesulitan menemukan momentum. Mereka gagal menang dalam empat pertandingan liga terakhir dan turun ke posisi ke-12 klasemen. Kekalahan kandang dari Bournemouth pada laga terakhir tentu membuat para pendukung di Elland Road frustrasi, dan Leeds United perlu bangkit.

Tottenham datang ke West Yorkshire dengan kondisi lebih baik setelah memenangi tiga dari lima laga terakhirnya di Liga Primer Inggris. Tim asuhan Roberto De Zerbi mengalahkan Chelsea 2-0 dan Crystal Palace 2-0 dalam dua pertandingan liga terbarunya, pertanda kepercayaan diri mereka tengah tumbuh pada saat yang tepat.

Tottenham menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan ini, dengan sejumlah pemain tim utama harus absen. Namun, kembalinya Lucas Bergvall dari masalah lutut bisa memberi De Zerbi pilihan tambahan di lini tengah. Leeds juga akan kehilangan beberapa pemain kunci, sehingga kedalaman skuad menjadi faktor bagi kedua tim.

Di luar lapangan, situasi transfer Tottenham menarik perhatian pekan ini. Sejumlah laporan mengaitkan Lucas Bergvall dengan Barcelona, Napoli, dan Juventus menjelang Januari. Tottenham bersikukuh bahwa pemain yang hengkang harus lebih dulu memiliki pengganti, sehingga pemain asal Swedia itu tampaknya akan tetap berada di London utara untuk saat ini.

Sementara itu, Leeds juga menyusun rencana transfer untuk Januari. Klub tersebut memantau gelandang asal Mali, Issouf Sissokho, seiring upaya Farke mencari tambahan tenaga di lini tengah.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Leeds United vs Tottenham Hotspur.

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