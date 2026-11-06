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Premier League
team-logoLeeds United
Elland Road
team-logoTottenham Hotspur
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Saksikan Leeds United vs Tottenham Hotspur secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui layanan streaming?

Leeds United vs Tottenham Hotspur
Leeds United
Tottenham Hotspur
Premier League

Panduan lengkap cara menonton laga Leeds United vs Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Premier League - Pekan 10
Elland Road

Leeds United menjamu Tottenham Hotspur di Elland Road dalam laga Liga Primer Inggris. Kedua tim berupaya mengakhiri performa yang belakangan tidak konsisten dan naik di klasemen.

Tim asuhan Daniel Farke kesulitan menemukan momentum. Mereka gagal menang dalam empat pertandingan liga terakhir dan turun ke posisi ke-12 klasemen. Kekalahan kandang dari Bournemouth pada laga terakhir tentu membuat para pendukung di Elland Road frustrasi, dan Leeds United perlu bangkit.

Tottenham datang ke West Yorkshire dengan kondisi lebih baik setelah memenangi tiga dari lima laga terakhirnya di Liga Primer Inggris. Tim asuhan Roberto De Zerbi mengalahkan Chelsea 2-0 dan Crystal Palace 2-0 dalam dua pertandingan liga terbarunya, pertanda kepercayaan diri mereka tengah tumbuh pada saat yang tepat.

Tottenham menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan ini, dengan sejumlah pemain tim utama harus absen. Namun, kembalinya Lucas Bergvall dari masalah lutut bisa memberi De Zerbi pilihan tambahan di lini tengah. Leeds juga akan kehilangan beberapa pemain kunci, sehingga kedalaman skuad menjadi faktor bagi kedua tim.

Di luar lapangan, situasi transfer Tottenham menarik perhatian pekan ini. Sejumlah laporan mengaitkan Lucas Bergvall dengan Barcelona, Napoli, dan Juventus menjelang Januari. Tottenham bersikukuh bahwa pemain yang hengkang harus lebih dulu memiliki pengganti, sehingga pemain asal Swedia itu tampaknya akan tetap berada di London utara untuk saat ini.

Sementara itu, Leeds juga menyusun rencana transfer untuk Januari. Klub tersebut memantau gelandang asal Mali, Issouf Sissokho, seiring upaya Farke mencari tambahan tenaga di lini tengah.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Leeds United vs Tottenham Hotspur.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Leeds United vs Tottenham Hotspur

3-4-2-1
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Leeds United
LEE
Formasi
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduG. GudmundssonG. GudmundssonJ. BogleJ. BogleA. TanakaA. TanakaH. WilsonH. WilsonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinA. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. TelM. TelM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherM. FernandesM. FernandesS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. Solanke
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
3-4-2-1
Leeds United

Susunan Pemain Utama

Tottenham Hotspur

Manajer

  • D. Farke
  • R. De Zerbi

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