Cara menonton Leeds United vs Tottenham Hotspur dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 07.30 Elland Road

Leeds United menjamu Tottenham Hotspur di Elland Road dalam laga Liga Primer Inggris. Kedua tim ingin mengakhiri inkonsistensi belakangan ini dan naik di klasemen.

Tim asuhan Daniel Farke kesulitan membangun momentum. Mereka tidak memenangi satu pun dari empat pertandingan liga terakhir dan merosot ke posisi ke-12 klasemen. Kekalahan kandang dari Bournemouth pada laga terakhir tentu membuat pendukung di Elland Road frustrasi, dan Leeds perlu bangkit.

Tottenham datang ke West Yorkshire dengan kondisi lebih baik setelah memenangi tiga dari lima laga terakhirnya di Liga Primer Inggris. Tim asuhan Roberto De Zerbi mengalahkan Chelsea 2-0 dan Crystal Palace 2-0 dalam dua pertandingan liga terbarunya, tanda bahwa kepercayaan diri mereka sedang tumbuh pada saat yang tepat.

Tottenham menghadapi kekhawatiran soal cedera menjelang pertandingan ini, dengan beberapa pemain tim utama harus absen. Namun, kembalinya Lucas Bergvall dari masalah lutut bisa memberi De Zerbi opsi tambahan di lini tengah. Leeds juga akan kehilangan beberapa pemain kunci, sehingga kedalaman skuad menjadi faktor bagi kedua tim.

Di luar lapangan, situasi transfer Tottenham menarik perhatian pekan ini setelah muncul laporan yang mengaitkan Lucas Bergvall dengan Barcelona, Napoli, dan Juventus menjelang Januari. Tottenham bersikeras bahwa mereka harus mendapatkan pengganti terlebih dahulu sebelum melepasnya, sehingga pemain asal Swedia itu tampaknya akan tetap berada di London utara untuk saat ini.

Sementara itu, Leeds juga menyusun rencana transfer untuk Januari. Klub tersebut memantau gelandang asal Mali, Issouf Sissokho, seiring upaya Farke mencari tambahan tenaga di lini tengah.