Cara menonton Leeds United vs Coventry City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 10.00 Elland Road

Leeds United menjamu Coventry City di Elland Road dalam laga Liga Primer yang mempertemukan dua tim dengan suasana hati sangat berbeda.

Tim asuhan Daniel Farke datang setelah meraih hasil yang mengesankan. Leeds menang 4-1 di markas Chelsea, kemenangan pertama mereka di Stamford Bridge sejak 1999.

Noah Okafor menjadi bintang kemenangan itu dengan dua gol, sementara Dominic Calvert-Lewin mencetak gol dari titik penalti dan Brenden Aaronson menambah gol pada akhir laga. Okafor mengalami masalah pada otot adduktor dalam beberapa pekan sebelum pertandingan tersebut, sehingga ketajamannya akan dicermati.

Hasil itu menyusul kemenangan 1-0 atas Tottenham Hotspur, memberi Leeds dua kemenangan liga beruntun setelah periode yang diwarnai hasil imbang dan minim gol. Publik Elland Road berharap momentum itu berlanjut.

Coventry asuhan Frank Lampard juga punya alasan untuk percaya diri. Mereka mengalahkan Crystal Palace 3-2 dalam laga liga terakhir dan berada di papan tengah klasemen.

Tim tamu harus menghadapi daftar panjang pemain cedera, sementara performa tandang mereka akan diuji oleh Leeds yang telah kembali tajam di depan gawang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari waktu kick-off hingga kabar tim.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan siaran langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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