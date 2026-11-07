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Ligue 1
team-logoLe Havre
Stade Oceane
team-logoLorient
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Saksikan Le Havre vs Lorient secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

Le Havre vs Lorient
Le Havre
Lorient
Ligue 1

Panduan lengkap cara menyaksikan Le Havre vs Lorient secara langsung dalam laga Ligue 1 hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 10
Stade Oceane

Le Havre menjamu Lorient di Stade Océane pada Minggu, 8 November 2026, dalam pertandingan Ligue 1 yang penting bagi kedua klub yang berada di bagian berbeda klasemen.

Le Havre menempati dasar klasemen Ligue 1 dengan hanya dua poin dari sembilan pertandingan pertama mereka. Laga liga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-5 dari Paris Saint-Germain, dan kini mereka telah kalah dalam empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Tim asuhan Jair Karam sangat membutuhkan hasil positif.

Lorient datang dalam kondisi lebih baik. Mereka berada di peringkat ke-12 dan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di Ligue 1. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Angers, tetapi tim asuhan Alexandre Dujeux menunjukkan kualitasnya lewat kemenangan 1-0 atas Monaco pada awal Oktober.

Rekor pertemuan kedua tim memberi Le Havre sedikit harapan saat bermain di kandang. Mereka mengalahkan Lorient 3-0 di Stade Océane pada September 2023, sementara pertemuan terakhir kedua tim di stadion ini pada September 2025 berakhir imbang 1-1.

Dengan Le Havre terpuruk di dasar klasemen dan Lorient berupaya menembus paruh atas, pertandingan hari Minggu ini sangat mendesak bagi tuan rumah. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton pertandingan tersebut.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Le Havre vs Lorient

4-3-3
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Formasi
Lorient crest
Lorient
FCL
3-4-2-1
A. BodartA. BodartE. KoffiE. Koffiteam-logoD. OuziadJ. MwangaJ. MwangaA. ToubaA. ToubaD. MosengoD. MosengoS. EbonogS. EbonogA. RichardsonA. RichardsonJ. MajaJ. MajaM. SamattaM. SamattaS. NakamuraS. NakamuraY. MvogoY. MvogoS. ToureS. ToureN. AdjeiN. AdjeiM. TalbiM. TalbiA. AvomA. AvomD. SyllaD. SyllaN. CadiouN. CadiouS. FayeS. FayeA. KouassiA. KouassiJ. MakengoJ. Makengoteam-logoM. Kone
Lorient crest
Lorient
FCL
4-3-3
Le Havre

Susunan Pemain Utama

Lorient

Manajer

  • J. Karam
  • A. Dujeux

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