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Major League Soccer
team-logoNashville SC
Geodis Park
team-logoNew York
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Saksikan langsung Nashville SC vs. Red Bull New York hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Nashville SC vs New York
Nashville SC
New York
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton Nashville SC vs Red Bull New York secara langsung dalam pertandingan Major League Soccer hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 33
Geodis Park

Nashville SC menjamu Red Bull New York di Geodis Park saat musim reguler MLS memasuki tahap akhir. Kedua tim datang dengan situasi yang sangat berbeda.

Nashville asuhan BJ Callaghan menjadi tim paling menonjol di Wilayah Timur dan menghadapi laga ini sebagai peraih Supporters' Shield, setelah memastikan penghargaan tersebut. Performa mereka luar biasa, sementara keuntungan bermain di kandang, Geodis Park, memberi mereka alasan kuat untuk percaya diri.

Red Bull New York datang dengan tekad untuk membuktikan diri. Tim asuhan Michael Bradley berada di peringkat kesepuluh Wilayah Timur dan berjuang menembus zona play-off ketika musim reguler hampir berakhir. Tiga kekalahan dalam lima laga terakhir menegaskan inkonsistensi yang mewarnai musim mereka. Meski begitu, kemenangan 2-0 atas Inter Miami dan kekalahan 3-2 baru-baru ini dari New England menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini.

Laga terakhir New York berakhir dengan kekalahan 3-2 di kandang New England Revolution, hasil yang membuat tekanan terhadap tim Bradley tetap tinggi. Mereka punya kualitas untuk menyulitkan lawan saat bermain tandang, tetapi catatan pertahanan Nashville dan kemampuan mereka mencetak banyak gol menjadikan laga ini tantangan berat.

Bagi Nashville, ini kesempatan untuk mempertahankan standar yang mengantar mereka meraih Supporters' Shield dan memasuki babak play-off dalam kondisi sebaik mungkin. Callaghan menginginkan penampilan solid yang memperkuat ritme dan kepercayaan diri skuadnya.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton pertandingan ini secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nashville SC vs New York

Manajer

  • B. Callaghan

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