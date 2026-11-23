Cara menonton Kyoto Sanga FC vs Pohang Steelers dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 05.00

Kyoto Sanga menjamu Pohang Steelers di Liga Champions Elite AFC. Laga ini memberi dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda kesempatan untuk melanjutkan kiprah mereka di kompetisi kontinental. Rincian resmi lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Kyoto datang dengan performa kuat di kompetisi domestik di bawah Ranko Popovic. Mereka mengalahkan Urawa Red Diamonds 2-1 di J. League pada 21 November, kemenangan keempat mereka dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Rangkaian itu mencakup kemenangan 2-0 di kandang Nagoya Grampus dan kemenangan 2-0 atas Shimizu S-Pulse. Di Liga Champions Elite, mereka menindaklanjuti kemenangan 5-2 atas Newcastle Jets dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cong An Ha Noi.

Pohang Steelers, yang dilatih Sung-Jae Kim, datang setelah serangkaian hasil yang mengecewakan. Mereka bermain imbang dalam empat pertandingan terakhir, yang terbaru 1-1 melawan FC Anyang di K-League 1.

Hasil imbang paling menonjol dalam rangkaian itu adalah laga sengit 3-3 melawan Gamba Osaka di kompetisi ini. Sebelum rangkaian tersebut, Pohang kalah 3-0 dari Kashima Antlers di Liga Champions Elite.

Berdasarkan performa terkini, Kyoto tampak sebagai tim yang lebih stabil, sementara Pohang ingin mengubah hasil-hasil imbang yang sulit dipatahkan itu menjadi kemenangan. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan streaming langsung untuk Kyoto Sanga vs Pohang Steelers saat ini belum tersedia. Rincian siaran akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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