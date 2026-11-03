Cara menonton Kuwait SC vs Nasaf Qarshi dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 11.00

Kuwait SC menjamu Nasaf Qarshi di Liga Champions AFC 2. Kedua tim kembali bertanding hanya beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka pada fase grup musim ini.

Kuwait SC tengah tampil apik setelah memenangi lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Rangkaian hasil itu mencakup kemenangan telak 7-0 di liga domestik dan kemenangan 6-2 atas Al-Tadhamon, menunjukkan bahwa mereka produktif mencetak gol sekaligus solid dalam bertahan.

Nasaf Qarshi menghadapi laga ini dengan tekanan lebih besar. Tim asal Uzbekistan itu hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Mereka juga berada di bawah Kuwait SC di Grup A setelah kalah pada pertemuan sebelumnya.

Kedua tim baru bertemu pekan lalu, ketika Kuwait SC menang 1-0 di Uzbekistan. Hasil itu memberi klub asal Kuwait tersebut keunggulan yang jelas di klasemen grup dan membuat pertemuan kedua ini menjadi tantangan berat bagi Nasaf.

Dengan Kuwait SC tampil dominan di kandang dan Nasaf membutuhkan hasil positif agar tetap bersaing, pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim di grup.

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