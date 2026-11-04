Cara menonton Kuching City vs Gangwon FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 5 Nov 2026 - 07.15

Kuching City menjamu Gangwon FC di Liga Champions Asia 2. Kedua tim berupaya memperkuat posisi di Grup H saat kompetisi memasuki fase krusial.

Kuching City menghadapi pertandingan ini di bawah tekanan besar. Klub Malaysia itu hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kiprah mereka di fase grup pun sulit, dengan kekalahan dari Gangwon FC dan Phnom Penh.

Gangwon FC baru saja kalah tipis 2-1 dari Ulsan HD FC di K-League 1, tetapi performa mereka di kompetisi kontinental lebih menjanjikan. Tim Korea Selatan itu mengalahkan Kuching City 1-0 pada pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu dan kini menempati posisi kedua di Grup H.

Bagi Kuching City, ini pertandingan yang tidak boleh mereka kalahkan jika ingin mempertahankan peluang realistis untuk lolos. Mereka mencetak gol dalam empat dari lima laga terakhir, tetapi kelemahan pertahanan telah merugikan mereka sepanjang fase grup.

Gangwon menyadari bahwa dua pertandingan beruntun melawan lawan yang sama dalam waktu singkat bisa berdampak positif maupun negatif. Kekalahan baru-baru ini akan memotivasi Kuching City, sementara bermain di hadapan pendukung sendiri bisa memberi mereka dorongan tambahan.

Dengan persaingan di klasemen grup semakin ketat, setiap poin berarti. Berikut semua informasi yang Anda perlukan untuk menonton langsung pertandingan Liga Champions Asia 2 ini.

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