Cara menonton Kroasia U-17 vs Kuba U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 26 Nov 2026 - 11.00

Kroasia U-17 menghadapi Kuba U-17 di Grup F Piala Dunia U-17. Detail lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Kroasia menempati posisi kedua di grup dan sedang tampil tajam dalam menyerang. Mereka mengalahkan Tajikistan U-17 dengan skor 4-0 pada 23 November, setelah tiga hari sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Senegal U-17.

Kemenangan itu juga memperpanjang rentetan hasil positif mereka. Kroasia mencetak empat gol ke gawang Kosovo U-17 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa awal bulan ini dan dua kali tidak kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Kuba mengawali turnamen dengan jauh lebih sulit. Mereka berada di posisi keempat Grup F setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Kekalahan pertama terjadi saat mereka takluk 5-3 dari Tajikistan U-17 pada 20 November. Setelah itu, mereka kalah 9-0 dari Senegal U-17 pada 23 November. Dengan demikian, Kuba telah kebobolan 14 gol dalam dua pertandingan.

Kroasia diharapkan dapat melanjutkan tren positif mereka, sementara Kuba membutuhkan respons cepat agar tidak menelan kekalahan ketiga berturut-turut. Berikut informasi yang tersedia mengenai cara dan waktu menonton pertandingan.

Informasi siaran resmi, termasuk saluran TV dan pilihan streaming langsung untuk Kroasia U-17 vs Kuba U-17, saat ini belum tersedia. Kami akan memperbarui halaman ini setelah pemegang hak siar mengonfirmasi tayangannya.

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