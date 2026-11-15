Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League C
team-logoFaroe Islands
Torsvoellur Stadium
team-logoMoldova
Tonton di sini! Vision+
Didukung oleh

Saksikan Kepulauan Faroe vs Moldova secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Faroe Islands vs Moldova
Faroe Islands
Moldova
UEFA Nations League C

Panduan lengkap cara menyaksikan siaran langsung laga Kepulauan Faroe vs Moldova di UEFA Nations League C hari ini.

Cara menonton Kepulauan Faroe vs Moldova melalui VPN

Ingin menggunakan layanan streaming yang biasa Anda pakai dengan keamanan lebih baik, atau mengaksesnya dari wilayah lain yang mungkin memiliki pembatasan geografis? VPN bisa membantu.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Pilih VPN tepercaya. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar yang memegang hak siar pertandingan.
  • Masuk dan cari siaran langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

crest
UEFA Nations League C - Pekan 6
Torsvoellur Stadium

Kepulauan Faroe menjamu Moldova di Stadion Torsvoellur, Torshavn, dalam laga Grup 3 Liga Nations UEFA C yang berpotensi menentukan posisi akhir klasemen.

Tim asuhan Eydun Klakstein, Kepulauan Faroe, kerap bermain imbang dan belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Mereka terakhir kali bermain imbang 2-2 melawan Slovakia, hasil yang menggambarkan perjuangan mereka yang lebih ditandai ketangguhan daripada hasil positif.

Moldova datang dalam kondisi lebih baik. Tim asuhan Lilian Popescu menang 2-1 atas Kazakhstan dalam pertandingan terakhir mereka dan telah memenangi dua dari lima laga terakhir, sehingga memiliki momentum menuju Torshavn.

Kedua tim bertemu sebelumnya pada edisi Liga Nations ini dan bermain imbang 1-1 di Chisinau. Moldova ingin meraih hasil lebih baik di kandang lawan, sementara Kepulauan Faroe berharap dukungan suporter tuan rumah dapat membantu mereka meraih kemenangan pertama dalam kompetisi ini.

Moldova berada di posisi kedua klasemen grup, sementara Kepulauan Faroe menempati peringkat ketiga. Ini menjadi pertemuan langsung yang dapat memengaruhi klasemen akhir sebelum fase grup berakhir.

Simak informasi berikut untuk mengetahui cara menonton Kepulauan Faroe vs Moldova.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Faroe Islands vs Moldova

Manajer

  • E. Klakstein

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google