Cara menonton Kepulauan Faroe vs Moldova melalui VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League C - Pekan 6 16 Nov 2026 - 10.00 Torsvoellur Stadium

Kepulauan Faroe menjamu Moldova di Stadion Torsvoellur, Torshavn, dalam laga Grup 3 Liga Nations UEFA C yang berpotensi menentukan posisi akhir klasemen.

Tim asuhan Eydun Klakstein, Kepulauan Faroe, kerap bermain imbang dan belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Mereka terakhir kali bermain imbang 2-2 melawan Slovakia, hasil yang menggambarkan perjuangan mereka yang lebih ditandai ketangguhan daripada hasil positif.

Moldova datang dalam kondisi lebih baik. Tim asuhan Lilian Popescu menang 2-1 atas Kazakhstan dalam pertandingan terakhir mereka dan telah memenangi dua dari lima laga terakhir, sehingga memiliki momentum menuju Torshavn.

Kedua tim bertemu sebelumnya pada edisi Liga Nations ini dan bermain imbang 1-1 di Chisinau. Moldova ingin meraih hasil lebih baik di kandang lawan, sementara Kepulauan Faroe berharap dukungan suporter tuan rumah dapat membantu mereka meraih kemenangan pertama dalam kompetisi ini.

Moldova berada di posisi kedua klasemen grup, sementara Kepulauan Faroe menempati peringkat ketiga. Ini menjadi pertemuan langsung yang dapat memengaruhi klasemen akhir sebelum fase grup berakhir.

Simak informasi berikut untuk mengetahui cara menonton Kepulauan Faroe vs Moldova.

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