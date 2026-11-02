Cara menonton Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 05.00

Kashiwa Reysol menjamu Daejeon Hana Citizen di AFC Champions League Elite. Kedua klub ingin memperbaiki posisi mereka di kompetisi antarklub Asia seiring berlanjutnya fase grup.

Reysol datang dengan performa yang cukup baik di kompetisi domestik bersama Ricardo Rodriguez, setelah mengalahkan Urawa Red Diamonds 4-0 dalam laga J. League terakhir mereka. Hasil itu menambah kepercayaan diri mereka menjelang kompetisi yang sejauh ini membuat mereka lebih sulit mencetak gol.

Laga terakhir mereka di kompetisi antarklub Asia berakhir imbang tanpa gol melawan Ratchaburi FC. Hasil itu membuat mereka tetap meraih poin, tetapi belum menjadi pernyataan tegas. Berada di posisi ketujuh klasemen wilayah Timur, Reysol membutuhkan kemenangan untuk memberi tekanan berarti kepada tim-tim di atas mereka.

Daejeon Hana Citizen datang dari Korea Selatan bersama Sun-Hong Hwang, setelah bermain imbang 0-0 dengan Jeonbuk Hyundai Motors dalam laga terakhir mereka di K-League 1. Kiprah mereka di kompetisi antarklub Asia belum konsisten, dengan kekalahan dari Vissel Kobe menjadi hasil terbaru mereka di AFC Champions League Elite.

Berada di posisi kesembilan grup Timur, Daejeon semakin tidak bisa membiarkan poin terbuang. Hasil positif di Jepang akan sangat membantu menstabilkan kiprah mereka.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen, termasuk pilihan siaran langsung dan waktu sepak mula.

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