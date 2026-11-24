Cara menyaksikan Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 25 Nov 2026 - 05.00

Kashima Antlers menjamu Jeonbuk Hyundai Motors di Liga Champions Asia Elite, dengan lokasi dan waktu kick-off yang masih belum dikonfirmasi. Laga ini mempertemukan tim yang berada di dekat puncak klasemen Wilayah Timur dengan tim yang masih harus berbenah.

Kashima menempati posisi kedua klasemen Wilayah Timur, dan tim asuhan Toru Oniki telah membangun fondasi di kompetisi ini. Pada laga terakhir, mereka bermain imbang tanpa gol melawan Buriram United, hasil yang menjaga mereka tetap berada di posisi yang baik.

Sejak itu, performa mereka di kompetisi domestik naik turun. Kekalahan 2-0 dari FC Tokyo disusul dua kemenangan atas Yokohama F.Marinos di Piala Liga, lalu hasil imbang 1-1 melawan Shimizu S-Pulse pada 20 November.

Jeonbuk berada di posisi kedelapan Wilayah Timur, dan tim asuhan Jeong-Yong Chung perlu naik di klasemen. Mereka mengalahkan Johor Darul Ta'zim 2-0 pada awal bulan ini, hasil yang disambut baik setelah bermain imbang 2-2 melawan Beijing Guoan.

Performa mereka di K-League 1 menjadi perhatian. Jeonbuk kalah dari Gangwon FC dan kemudian FC Seoul, dengan kekalahan terakhir terjadi lewat selisih satu gol pada 21 November. Karena itu, mereka bertandang dengan kepercayaan diri yang perlu dipulihkan.

Kedua klub terakhir kali bertemu di kompetisi ini pada 2010, dan Kashima memenangi kedua pertandingan. Berikut cara mengikuti laganya.

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