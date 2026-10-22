Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoSSC Napoli
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Neil Bennett
Didukung oleh

Saksikan Juventus vs SSC Napoli secara langsung: saluran TV, siaran langsung daring, dan liputan Serie A internasional

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Cara menonton Juventus vs SSC Napoli dengan VPN

  1. Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VP tepercaya (misalnya ExpressVPN) dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).
  2. Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi (lihat tabel cakupan internasional kami di bawah).
  3. Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  4. Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga pemegang hak siar.
  5. Masuk & temukan tayangan. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Cakupan internasional

Negara

Penyiar

Argentina

Disney+ Premium Argentina

Austria

DAZN Austria

Brasil

Disney+ Premium Brazil

Kanada

fuboTV Canada

China

Migu

Kolombia

Disney+ Premium Sur

Denmark

TV2 Play Denmark

Mesir

STARZPLAY

Jerman

DAZN Germany

Britania Raya

DAZN UK

India

ZEE5

Indonesia

Vidio

Italia

DAZN Italia

Jepang

DAZN Japan

Meksiko

Disney+ Premium Mexico

Maroko

STARZPLAY

Qatar

STARZPLAY

Arab Saudi

STARZPLAY

Spanyol

DAZN Spain

Swedia

TV4 Play

Swiss

DAZN Switzerland

Turki

S Sport+

Uni Emirat Arab

STARZPLAY

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

Amerika Serikat

Paramount+

Pratinjau pertandingan

crest
Serie A - Pekan 10
Allianz Stadium

Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium, Turin, dalam laga Serie A yang berlangsung saat kedua klub tengah menghadapi situasi sulit. Tekanan terhadap kedua pelatih nyata adanya, dan waktu pertemuan ini membuat tensinya semakin tinggi.

Juventus asuhan Luciano Spalletti memasuki laga ini dalam kondisi terpukul. Kekalahan kandang 0-3 dari Lazio akhir pekan lalu memperlihatkan masalah serius di lini pertahanan dan serangan, dengan Juventus hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Hasil itu membuat Spalletti semakin disorot dan memunculkan pertanyaan apakah gagasan taktiknya sudah terwujud di lapangan.

Liga Europa memberi sedikit kelegaan. Juventus berada di puncak klasemen fase liga kompetisi tersebut setelah menang atas NEC dan Celta Vigo, lalu melanjutkannya dengan kemenangan atas Rennes pada pertengahan pekan. Namun, performa di Eropa tidak banyak berarti ketika situasi di kompetisi domestik serapuh ini.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri datang dengan masalah inkonsistensi. Napoli kalah dari Venezia di Serie A sebelum bangkit lewat kemenangan 4-3 atas Bodø/Glimt di Liga Champions, hasil yang menunjukkan kualitas serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka. Performa tim Allegri sulit diprediksi dalam beberapa pekan terakhir.

Daftar cedera Napoli menambah ketidakpastian. Vergara semula diperkirakan absen cukup lama setelah mengalami cedera ringan saat menjalani tugas internasional, meski Allegri mengindikasikan sang pemain mungkin bisa kembali lebih cepat dari perkiraan awal. Masih harus dilihat apakah ia akan tampil dalam laga ini.

Di klasemen liga, kedua tim belum berada di posisi yang mereka harapkan pada tahap musim ini. Keduanya menempati paruh bawah sepuluh besar dan hanya terpaut satu posisi, sehingga pertandingan ini benar-benar dapat memengaruhi arah perjalanan musim mereka.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Juventus vs Napoli.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Juventus vs SSC Napoli

Manajer

  • L. Spalletti

Spalletti kehilangan empat pemain akibat cedera. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, dan Manuel Locatelli semuanya tidak tersedia, sehingga pilihan Juventus terbatas di beberapa area. Belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi, dan informasi terbaru diharapkan tersedia menjelang sepak mula.

Allegri juga harus menghadapi masalah absensi. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli, dan David Neres semuanya tercatat cedera di kubu Napoli. Meski sebelumnya ada indikasi Vergara dapat kembali lebih cepat dari jadwal, untuk saat ini ia masih termasuk dalam daftar pemain cedera. Informasi terbaru mengenai skuad tim tamu akan ditambahkan begitu tersedia.

Performa

JUV

JUV - Performa

ATA
M2-0
CRE
K0-1
CGL
S1-1
CEL
M1-2
LAZ
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NAP

NAP - Performa

FIO
S1-1
FRC
M3-0
VIL
K3-1
VEN
K1-0
BOD
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar adalah kekalahan kandang 0-3 yang menyakitkan dari Lazio di Serie A, dengan penampilan yang membuat klub harus mencari solusi. Sebelumnya, Juventus menang 2-1 di kandang Celta Vigo dalam Liga Europa dan bermain imbang 1-1 melawan Cagliari. Dalam lima laga tersebut, Juventus mencetak empat gol dan kebobolan lima kali, catatan yang menegaskan inkonsistensi yang tengah berusaha diperbaiki Spalletti.

Dalam lima pertandingan terakhir, Napoli mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 4-3 atas Bodø/Glimt di Liga Champions, setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Venezia di liga. Dalam periode itu, tim Allegri juga mengalahkan Frosinone 3-0 dan bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, memperlihatkan ketajaman serangan tetapi juga masalah pertahanan yang terus berlanjut.

Rekor pertemuan

Head to Head

JuventusSeriSSC Napoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-0 Juventus di Allianz Stadium pada Januari 2026, hasil dengan selisih gol terbesar dalam lima pertemuan terakhir. Napoli memenangi tiga dari lima pertemuan sebelumnya, sementara Juventus mencatatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang. Napoli menang 2-1 baik pada pertemuan pertama musim ini pada Desember 2025 maupun pada pertemuan Januari 2025, sedangkan laga di Allianz Stadium pada September 2024 berakhir tanpa gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
7610219+1219
M
M
S
M
M
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
M
M
M
S
M
3
RomaRomaROM
7520163+1317
M
S
S
M
M
4
AC MilanAC MilanMIL
7430147+715
M
S
M
S
S
5
ComoComoCOM
7421127+514
M
S
K
M
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
M
K
M
S
M
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
K
S
M
M
M
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
K
S
M
K
S
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7313107+310
K
M
S
M
K
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
M
M
S
K
M
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
K
M
K
K
K
12
LecceLecceLEC
7304912-39
M
K
K
M
K
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
S
K
M
S
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
M
K
M
K
S
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
K
M
S
K
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
K
K
K
K
K
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
K
M
K
S
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
K
K
S
M
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
K
K
M
K
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
M
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google