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Cara menonton Juventus vs SSC Napoli dengan VPN

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Cakupan internasional

Pratinjau pertandingan

Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 14.45 Allianz Stadium

Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium, Turin, dalam laga Serie A yang berlangsung saat kedua klub tengah menghadapi situasi sulit. Tekanan terhadap kedua pelatih nyata adanya, dan waktu pertemuan ini membuat tensinya semakin tinggi.

Juventus asuhan Luciano Spalletti memasuki laga ini dalam kondisi terpukul. Kekalahan kandang 0-3 dari Lazio akhir pekan lalu memperlihatkan masalah serius di lini pertahanan dan serangan, dengan Juventus hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Hasil itu membuat Spalletti semakin disorot dan memunculkan pertanyaan apakah gagasan taktiknya sudah terwujud di lapangan.

Liga Europa memberi sedikit kelegaan. Juventus berada di puncak klasemen fase liga kompetisi tersebut setelah menang atas NEC dan Celta Vigo, lalu melanjutkannya dengan kemenangan atas Rennes pada pertengahan pekan. Namun, performa di Eropa tidak banyak berarti ketika situasi di kompetisi domestik serapuh ini.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri datang dengan masalah inkonsistensi. Napoli kalah dari Venezia di Serie A sebelum bangkit lewat kemenangan 4-3 atas Bodø/Glimt di Liga Champions, hasil yang menunjukkan kualitas serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka. Performa tim Allegri sulit diprediksi dalam beberapa pekan terakhir.

Daftar cedera Napoli menambah ketidakpastian. Vergara semula diperkirakan absen cukup lama setelah mengalami cedera ringan saat menjalani tugas internasional, meski Allegri mengindikasikan sang pemain mungkin bisa kembali lebih cepat dari perkiraan awal. Masih harus dilihat apakah ia akan tampil dalam laga ini.

Di klasemen liga, kedua tim belum berada di posisi yang mereka harapkan pada tahap musim ini. Keduanya menempati paruh bawah sepuluh besar dan hanya terpaut satu posisi, sehingga pertandingan ini benar-benar dapat memengaruhi arah perjalanan musim mereka.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Juventus vs Napoli.

Kabar tim & skuad

Spalletti kehilangan empat pemain akibat cedera. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, dan Manuel Locatelli semuanya tidak tersedia, sehingga pilihan Juventus terbatas di beberapa area. Belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi, dan informasi terbaru diharapkan tersedia menjelang sepak mula.

Allegri juga harus menghadapi masalah absensi. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli, dan David Neres semuanya tercatat cedera di kubu Napoli. Meski sebelumnya ada indikasi Vergara dapat kembali lebih cepat dari jadwal, untuk saat ini ia masih termasuk dalam daftar pemain cedera. Informasi terbaru mengenai skuad tim tamu akan ditambahkan begitu tersedia.

Performa

Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar adalah kekalahan kandang 0-3 yang menyakitkan dari Lazio di Serie A, dengan penampilan yang membuat klub harus mencari solusi. Sebelumnya, Juventus menang 2-1 di kandang Celta Vigo dalam Liga Europa dan bermain imbang 1-1 melawan Cagliari. Dalam lima laga tersebut, Juventus mencetak empat gol dan kebobolan lima kali, catatan yang menegaskan inkonsistensi yang tengah berusaha diperbaiki Spalletti.

Dalam lima pertandingan terakhir, Napoli mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 4-3 atas Bodø/Glimt di Liga Champions, setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Venezia di liga. Dalam periode itu, tim Allegri juga mengalahkan Frosinone 3-0 dan bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, memperlihatkan ketajaman serangan tetapi juga masalah pertahanan yang terus berlanjut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-0 Juventus di Allianz Stadium pada Januari 2026, hasil dengan selisih gol terbesar dalam lima pertemuan terakhir. Napoli memenangi tiga dari lima pertemuan sebelumnya, sementara Juventus mencatatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang. Napoli menang 2-1 baik pada pertemuan pertama musim ini pada Desember 2025 maupun pada pertemuan Januari 2025, sedangkan laga di Allianz Stadium pada September 2024 berakhir tanpa gol.