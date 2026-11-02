Cara menonton Jeonbuk Hyundai Motors FC vs Johor Darul Ta'zim dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 05.00

Jeonbuk Hyundai Motors menjamu Johor Darul Ta'zim di Liga Champions Elite AFC. Kedua klub datang dengan momentum yang bertolak belakang menjelang laga kontinental yang penting bagi masing-masing.

Jeonbuk mengalami rentetan hasil sulit dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Jeong-Yong Chung belum menang dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi, dan kekalahan kandang dari Vissel Kobe pada laga Liga Champions Elite AFC sebelumnya membuat mereka berada di bawah tekanan untuk bangkit.

Johor Darul Ta'zim tiba di Korea Selatan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Xisco Munoz memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, termasuk dua kemenangan beruntun di Liga Champions Elite AFC atas Pohang Steelers dan Port FC. Mereka pun datang dengan kepercayaan diri setelah menemukan ritme permainan yang konsisten.

Klasemen mencerminkan perbedaan performa kedua klub pada tahap kompetisi ini. Jeonbuk berada di posisi kesepuluh grup Timur, sementara JDT menempati peringkat keempat. Artinya, juara Malaysia itu punya peluang nyata untuk memperkuat posisi mereka jika meraih hasil positif di kandang lawan.

Bagi Jeonbuk, inilah saatnya untuk bangkit. Kekalahan kedua di kompetisi kontinental dalam tiga pertandingan akan sangat merugikan peluang mereka untuk lolos. Bermain di kandang memberi mereka kesempatan untuk mengakhiri rentetan empat laga tanpa kemenangan.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menonton langsung pertandingan Liga Champions Elite AFC ini.

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