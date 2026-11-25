Cara menyaksikan Jamaika U-17 vs Pantai Gading U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 26 Nov 2026 - 09.00

Jamaika U-17 menghadapi Pantai Gading U-17 di Grup E Piala Dunia U-17. Kedua tim ingin mengakhiri kiprah mereka dengan hasil yang lebih baik. Detail lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Jamaika datang setelah menelan dua kekalahan telak. Mereka kalah 6-0 dari Italia pada 20 November, lalu 6-2 dari Uzbekistan pada 23 November.

Jamaika telah kebobolan 12 gol dalam dua pertandingan dan kini berada di posisi keempat grup. Memperbaiki pertahanan menjadi prioritas utama.

Pantai Gading juga kalah dalam pertandingan terakhirnya, dengan skor 2-1 dari Italia pada 23 November. Hasil itu terbilang tipis saat menghadapi tim yang memimpin persaingan di grup.

Pantai Gading mengalahkan Uzbekistan 2-1 pada 20 November. Kemenangan itu menempatkan mereka di posisi ketiga Grup E, lebih tinggi daripada Jamaika menjelang pertemuan ini.

Berikut informasi yang tersedia mengenai waktu mulai, saluran TV, dan pilihan siaran langsung untuk laga Jamaika U-17 vs Pantai Gading U-17.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan siaran langsung pertandingan ini belum tersedia. Bagian ini akan diperbarui setelah penyiar dikonfirmasi.

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