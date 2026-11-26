Cara menonton Jablonec vs Lugano dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Stadion Strelnice

Jablonec menjamu Lugano di Stadion Strelnice, Jablonec nad Nisou, dalam laga fase liga Conference League.

Tuan rumah datang dengan performa buruk. Mereka menempati peringkat ke-23 di klasemen Conference League dan belum menang dalam lima pertandingan terakhir.

Tim asuhan Lubos Kozel kalah 3-1 dari Artis Brno di First League pada 21 November. Sebelumnya, mereka kalah 2-1 dari lawan yang sama di ajang piala dan takluk 5-0 dari Slavia Prague pada akhir Oktober.

Lugano bertandang dengan performa jauh lebih baik dan memimpin klasemen Conference League. Tim asuhan Mattia Croci-Torti memenangi empat dari lima pertandingan terakhir.

Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Grasshopper di Super League pada 21 November. Di kompetisi Eropa, mereka mengalahkan FK Kauno Zalgiris 3-0 pada pertandingan sebelumnya.