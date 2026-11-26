Cara menonton Irlandia U17 vs Tanzania U17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 27 Nov 2026 - 09.00

Irlandia U17 menghadapi Tanzania U17 dalam pertandingan Grup I Piala Dunia U17. Stadion dan kota penyelenggara belum dikonfirmasi.

Irlandia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-0 atas Kosta Rika U17 pada 24 November. Hasil itu mengangkat mereka ke posisi kedua grup.

Kemenangan tersebut menjadi respons yang melegakan setelah kekalahan pada laga pembuka. Brasil U17 mengalahkan mereka 2-1 pada 21 November dalam pertandingan pertama mereka di turnamen ini.

Tanzania U17 masih mencari kemenangan pertama. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Kosta Rika U17 pada 21 November, lalu kalah 1-0 dari Brasil U17 pada 24 November.

Hasil itu menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen, dan mereka membutuhkan hasil positif di laga ini agar tetap berpeluang lolos. Irlandia punya alasan untuk optimistis dapat melanjutkan momentum mereka.

Berikut informasi yang sejauh ini diketahui tentang cara mengikuti pertandingan tersebut.

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