Cara menonton Ipswich Town vs Aston Villa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 12.30 Portman Road

Ipswich Town menjamu Aston Villa di Portman Road pada Sabtu dalam pertandingan Liga Primer, dengan tekanan yang meningkat bagi kedua tim.

Tim asuhan Gary O'Neil berada di peringkat ke-16 klasemen dan kalah dalam dua pertandingan liga terakhir. Mereka takluk 2-0 dari Tottenham Hotspur pada laga terakhir, setelah sebelumnya kalah 2-1 di markas AFC Bournemouth.

Aston Villa datang ke Suffolk dalam performa buruk. Tim asuhan Unai Emery belum menang dalam enam pertandingan dan belum mencetak gol sejak Leon Goretzka membobol gawang Manchester United pada 8 November.

Villa kalah 1-0 di markas Galatasaray dalam Liga Champions pada Selasa, ketika pemain pengganti Deniz Gul mencetak gol kemenangan lewat sundulan menjelang akhir pertandingan. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Sunderland di liga pada akhir pekan sebelumnya.

Ipswich akan merasa punya peluang meraih hasil dari Villa yang kurang percaya diri di lini serang. Namun, para pemain Emery memiliki kualitas untuk menyulitkan tuan rumah yang kesulitan mempertahankan hasil.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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