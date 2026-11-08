Cara menonton Ipswich Town vs AFC Bournemouth dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Portman Road

Ipswich Town menjamu AFC Bournemouth di Portman Road dalam laga Premier League saat kedua klub berada dalam situasi yang sangat berbeda pada musim ini.

Ipswich asuhan Gary O'Neil menempati peringkat ke-14 klasemen dan kesulitan tampil konsisten, dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan liga terakhir. Hasil imbang 2-2 melawan Hull City pada laga terbaru mereka mencerminkan tim yang mampu meraih poin, tetapi belum bisa mempertahankannya dengan meyakinkan.

Bournemouth datang ke Ipswich dalam performa luar biasa. Tim asuhan Marco Rose memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhir mereka tanpa kebobolan satu gol pun. Rentetan itu mencakup kemenangan 3-0 di kandang Manchester United dan kemenangan 3-0 atas AC Milan di Liga Europa.

Bournemouth menempati peringkat kedelapan klasemen Premier League, dan laju mereka belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Kemenangan 1-3 di kandang Sparta Prague dalam laga Liga Europa tengah pekan ini membuat mereka bertandang ke Suffolk dengan bekal lima kemenangan beruntun.

Bagi Ipswich, tantangannya berat. Mereka kebobolan dalam setiap pertandingan dari lima laga terakhir dan akan menghadapi lini serang Bournemouth yang mencetak sepuluh gol sepanjang rentetan kemenangan terkininya.