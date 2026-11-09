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Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 15.00 Stadio Brianteo

Inter vs Manchester City Women akan disiarkan langsung di Disney+. Berikut detail cara mengakses tayangannya.

Inter menjamu Manchester City Women di Stadion Brianteo, Monza, dalam pertandingan Women's Champions League. Kedua tim bertemu dengan ambisi di Eropa yang masih terbuka, dalam laga yang bisa menjadi penentu perjalanan masing-masing di turnamen ini.

Inter menghadapi laga ini dengan keyakinan setelah mencatatkan rentetan hasil positif di liga. Tim asuhan David Sassarini mengalahkan AC Milan 3-0 pada pekan terakhir Serie A Femminile, sekaligus menegaskan ketangguhan pertahanan yang menjadi ciri khas mereka musim ini. Namun, Inter tahu level persaingan di Women's Champions League jauh lebih tinggi.

Manchester City Women, yang dilatih Andree Jeglertz, tampil meyakinkan dalam laga-laga terakhir di WSL. Manchester City Women melibas West Ham 5-0 pada pekan terakhir liga, hasil yang menunjukkan kualitas serangan tim yang mampu konsisten memainkan sepakbola level tinggi.

Di Eropa, Manchester City Women bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam penampilan terakhir mereka di Women's Champions League, hasil yang membuat peluang lolos masih terbuka. Jeglertz tahu kemenangan di Italia akan memberi timnya dorongan penting di klasemen grup.

Kedua tim masing-masing menempati posisi kedelapan dan kesembilan di klasemen Women's Champions League, pertanda bahwa setiap poin berarti pada fase kompetisi ini. Tim yang tampil lebih bertekad di Monza akan berpeluang mengambil langkah maju yang signifikan.

Berikut semua informasi tentang cara menyaksikan pertandingan di TV dan melalui live streaming.

Kabar tim

Di kubu Inter, David Sassarini belum mengumumkan perkiraan susunan 11 pemain utama. Informasi mengenai pemain yang absen atau terkena skorsing juga belum tersedia saat ini. Pembaruan akan disampaikan menjelang sepak mula.

Di kubu Manchester City Women, Andree Jeglertz belum mengumumkan perkiraan susunan pemain maupun memberikan keterangan tentang kemungkinan pemain yang absen karena cedera atau skorsing. Kabar lebih lanjut tentang kedua tim akan tersedia beberapa jam sebelum pertandingan.

Performa terkini

Inter mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tim asuhan Sassarini menang 3-0 atas Milan pada laga terakhir, setelah mengalahkan Lazio dengan skor yang sama. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi di Women's Champions League saat menghadapi OL Lyonnes, dengan skor telak 6-0. Hasil imbang tanpa gol melawan Napoli Femminile melengkapi gambaran performa yang secara umum solid di Serie A.

Manchester City Women mengoleksi tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Sebelum menghajar West Ham 5-0, Manchester City Women telah menunjukkan konsistensi dengan kemenangan 3-2 atas Brighton dan kemenangan 1-2 di kandang London City Lionesses. Dua hasil imbang, melawan PSG di Champions League dan Manchester United di WSL, tidak mengurangi kepercayaan diri tim yang rutin mencetak gol.

Rekor pertemuan

Data mengenai pertemuan langsung sebelumnya antara Inter dan Manchester City Women tidak tersedia. Berdasarkan informasi yang ada, rekor historis pertemuan kedua tim belum dapat disajikan.

Klasemen

Di klasemen Women's Champions League, Inter saat ini menempati posisi kedelapan, sedangkan Manchester City Women berada di peringkat kesembilan.