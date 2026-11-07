Cara menonton Inter Miami CF vs Charlotte FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Nu Stadium

Inter Miami CF menutup musim reguler MLS 2026 dengan menjamu Charlotte FC di Nu Stadium. Lionel Messi dan Inter Miami membawa momentum dari kemenangan krusial pada penghujung musim.

Miami memasuki Decision Day setelah memastikan tempat di Concacaf Champions Cup 2027 berkat kemenangan 2-1 atas New England Revolution setelah sempat tertinggal. Messi menjadi aktor utama dalam hasil tersebut, memberikan assist untuk gol penyama kedudukan German Berterame sebelum mencetak gol kemenangan sendiri. Pemain Argentina itu mengoleksi 59 poin dari 33 pertandingan menjelang laga terakhir.

Tim asuhan Kily Gonzalez saat ini menempati posisi kedua di Wilayah Timur. Dengan tempat di Champions Cup sudah terjamin, fokus Miami kini beralih ke upaya mengamankan posisi unggulan di babak playoff dan membangun momentum menuju fase tersebut.

Charlotte FC datang ke pertandingan ini dengan performa bagus setelah memenangi dua laga terakhir, masing-masing dengan skor 4-0 atas Orlando City dan CF Montreal. Tim asuhan Dean Smith berada di posisi kelima Wilayah Timur dan ingin menutup musim reguler dengan hasil positif.

Posisi unggulan bukan lagi hal yang banyak diperebutkan tim tamu, tetapi dua kemenangan meyakinkan secara beruntun tentu meningkatkan kepercayaan diri skuad. Charlotte ingin membawa performa itu ke babak playoff dan tidak akan bertandang ke Miami sekadar untuk melengkapi jumlah peserta.

Masa depan Messi di klub tampaknya sudah jelas. Sejumlah laporan mengonfirmasi bahwa pemain berusia 39 tahun itu tidak berniat meninggalkan Miami dengan status pinjaman pada musim dingin. Sumber-sumber transfer menyatakan ia berkomitmen menjalani kontraknya hingga Desember 2028 dan tetap terbuka untuk memperpanjangnya lagi.

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