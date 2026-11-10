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Women's Champions League
team-logoInter
Stadio Brianteo
team-logoManchester City Women
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Saksikan Inter melawan Manchester City Women secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Inter vs Manchester City Women
Inter
Manchester City Women
Women's Champions League

Cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita antara Inter dan Manchester City Women, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Women's Champions League - Pekan 4
Stadio Brianteo

Inter vs Manchester City Women akan disiarkan langsung di Disney+. Berikut detail cara mengakses tayangannya.

Inter menjamu Manchester City Women di Stadion Brianteo, Monza, dalam pertandingan Women's Champions League. Kedua tim bertemu saat peluang mereka di Eropa masih terbuka, dalam laga yang bisa menjadi penentu perjalanan masing-masing di turnamen ini.

Inter menyambut pertandingan ini dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan rangkaian hasil positif di liga. Tim asuhan David Sassarini mengalahkan AC Milan 3-0 pada pekan terakhir Serie A Femminile, sekaligus menegaskan ketangguhan pertahanan yang menjadi ciri mereka musim ini. Namun, Inter tahu bahwa level persaingan di Women's Champions League jauh lebih tinggi.

Manchester City Women, yang ditangani Andree Jeglertz, tampil meyakinkan dalam menghadapi tantangan terbaru di WSL. Manchester City Women menghancurkan West Ham 5-0 pada pekan terakhir liga, hasil yang menunjukkan kualitas serangan tim yang mampu bermain di level tinggi secara konsisten.

Di Eropa, City bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan terakhirnya di Women's Champions League, hasil yang membuat peluang lolos masih terbuka. Jeglertz tahu kemenangan di Italia akan memberikan dorongan penting bagi timnya di klasemen grup.

Kedua tim masing-masing menempati posisi kedelapan dan kesembilan di klasemen Women's Champions League, tanda bahwa setiap poin penting pada fase kompetisi ini. Tim yang tampil lebih bertekad di Monza berpeluang mengambil langkah maju yang signifikan.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan melalui TV dan live streaming.

Kabar Tim

Susunan Pemain Inter vs Manchester City Women

5-4-1
Inter crest
Inter
INT
Formasi
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI
4-2-3-1
team-logoC. Runarsdottirteam-logoI. Andresteam-logoM. MilinkovicE. BartoliE. Bartoliteam-logoC. Robustelliniteam-logoS. van Diementeam-logoM. Tomasevicteam-logoK. Vilhjalmsdottirteam-logoH. BugejaB. GlionnaB. Glionnateam-logoE. PolliA. YamashitaA. YamashitaJ. RoseJ. RoseG. PriorG. PriorK. CasparijK. CasparijC. WamserC. WamserI. BeneyI. BeneyG. ClintonG. ClintonA. FujinoA. FujinoS. CoffeyS. CoffeyL. BlindkildeL. BlindkildeM. FowlerM. Fowler
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI
5-4-1
Inter

Susunan Pemain Utama

Manchester City Women

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Sassarini
  • A. Jeglertz

Di kubu Inter, David Sassarini belum mengumumkan perkiraan susunan 11 pemain utama. Informasi mengenai pemain yang tidak tersedia atau terkena skorsing juga belum ada saat ini. Pembaruan akan disampaikan menjelang kick-off.

Di kubu Manchester City Women, Andree Jeglertz belum mengumumkan perkiraan susunan pemain maupun memberikan keterangan mengenai kemungkinan absennya pemain karena cedera atau skorsing. Kabar lebih lanjut mengenai kedua tim akan tersedia beberapa jam sebelum pertandingan.

Performa Terkini

INT

INT - Performa

PAR
M3-0
NAP
S0-0
OLL
K6-0
LAZ
M3-0
MIL
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5
MCI

MCI - Performa

BHA
M3-2
MAN
S1-1
PSG
S1-1
LCL
M1-2
WHU
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Inter mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tim asuhan Sassarini menang 3-0 atas Milan dalam laga terakhir, setelah sebelumnya mengalahkan Lazio dengan skor yang sama. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi di Women's Champions League saat menghadapi OL Lyonnes, dengan skor telak 6-0. Hasil imbang tanpa gol melawan Napoli Femminile melengkapi gambaran performa yang secara umum solid di Serie A.

Manchester City Women meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Sebelum menang 5-0 atas West Ham, Manchester City Women sudah menunjukkan konsistensi lewat kemenangan 3-2 atas Brighton dan kemenangan 1-2 di kandang London City Lionesses. Dua hasil imbang, melawan PSG di Champions League dan Manchester United di WSL, tidak mengurangi kepercayaan diri tim yang rutin mencetak gol.

Rekor Pertemuan

Data mengenai pertemuan langsung sebelumnya antara Inter dan Manchester City Women tidak tersedia. Berdasarkan informasi yang ada, rekor pertemuan kedua tim tidak dapat disajikan.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
422084+48
M
S
M
S
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
422030+38
S
M
S
M
4
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
M
S
M
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
M
S
M
6
InterInterINT
421137-47
M
K
S
M
7
JuventusJuventusJUV
320183+56
M
M
K
8
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
413074+36
M
S
S
S
9
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
412173+45
K
S
M
S
10
RomaRomaROM
411218-74
M
K
K
S
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
403145-13
K
S
S
S
12
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
K
M
K
13
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
K
K
M
14
ServetteServetteSER
4103615-93
K
M
K
K
15
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
402215-42
S
S
K
K
16
Paris FCParis FCPAR
4022511-62
K
S
S
K
17
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
K
S
K
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
K
K
S
Qualification to 1/4 finals
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Women's Champions League, Inter saat ini menempati posisi kedelapan, sedangkan Manchester City Women berada di posisi kesembilan.

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