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Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 15.00 Stadio Brianteo

Inter vs Manchester City Women akan disiarkan langsung di Disney+. Berikut detail cara mengakses tayangannya.

Inter menjamu Manchester City Women di Stadion Brianteo, Monza, dalam pertandingan Women's Champions League. Kedua tim bertemu saat peluang mereka di Eropa masih terbuka, dalam laga yang bisa menjadi penentu perjalanan masing-masing di turnamen ini.

Inter menyambut pertandingan ini dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan rangkaian hasil positif di liga. Tim asuhan David Sassarini mengalahkan AC Milan 3-0 pada pekan terakhir Serie A Femminile, sekaligus menegaskan ketangguhan pertahanan yang menjadi ciri mereka musim ini. Namun, Inter tahu bahwa level persaingan di Women's Champions League jauh lebih tinggi.

Manchester City Women, yang ditangani Andree Jeglertz, tampil meyakinkan dalam menghadapi tantangan terbaru di WSL. Manchester City Women menghancurkan West Ham 5-0 pada pekan terakhir liga, hasil yang menunjukkan kualitas serangan tim yang mampu bermain di level tinggi secara konsisten.

Di Eropa, City bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan terakhirnya di Women's Champions League, hasil yang membuat peluang lolos masih terbuka. Jeglertz tahu kemenangan di Italia akan memberikan dorongan penting bagi timnya di klasemen grup.

Kedua tim masing-masing menempati posisi kedelapan dan kesembilan di klasemen Women's Champions League, tanda bahwa setiap poin penting pada fase kompetisi ini. Tim yang tampil lebih bertekad di Monza berpeluang mengambil langkah maju yang signifikan.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan melalui TV dan live streaming.

Kabar Tim

Di kubu Inter, David Sassarini belum mengumumkan perkiraan susunan 11 pemain utama. Informasi mengenai pemain yang tidak tersedia atau terkena skorsing juga belum ada saat ini. Pembaruan akan disampaikan menjelang kick-off.

Di kubu Manchester City Women, Andree Jeglertz belum mengumumkan perkiraan susunan pemain maupun memberikan keterangan mengenai kemungkinan absennya pemain karena cedera atau skorsing. Kabar lebih lanjut mengenai kedua tim akan tersedia beberapa jam sebelum pertandingan.

Performa Terkini

Inter mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tim asuhan Sassarini menang 3-0 atas Milan dalam laga terakhir, setelah sebelumnya mengalahkan Lazio dengan skor yang sama. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini terjadi di Women's Champions League saat menghadapi OL Lyonnes, dengan skor telak 6-0. Hasil imbang tanpa gol melawan Napoli Femminile melengkapi gambaran performa yang secara umum solid di Serie A.

Manchester City Women meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Sebelum menang 5-0 atas West Ham, Manchester City Women sudah menunjukkan konsistensi lewat kemenangan 3-2 atas Brighton dan kemenangan 1-2 di kandang London City Lionesses. Dua hasil imbang, melawan PSG di Champions League dan Manchester United di WSL, tidak mengurangi kepercayaan diri tim yang rutin mencetak gol.

Rekor Pertemuan

Data mengenai pertemuan langsung sebelumnya antara Inter dan Manchester City Women tidak tersedia. Berdasarkan informasi yang ada, rekor pertemuan kedua tim tidak dapat disajikan.

Klasemen

Di klasemen Women's Champions League, Inter saat ini menempati posisi kedelapan, sedangkan Manchester City Women berada di posisi kesembilan.